草屯鎮長補選緊繃！簡賜勝找蔣萬安抬轎 蔡銘軒：對手緊張了

南投草屯鎮長補選白熱化，民進黨候選人蔡銘軒（中）今在立委林楚茵（右）、羅美玲（左）陪同下車隊掃街。對於對手選前黃金週末將有大咖抬轎，蔡銘軒認為是對選情感到緊張了。（記者劉濱銓攝）

2025/01/09 16:14

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投草屯鎮長補選白熱化！民進黨候選人蔡銘軒近期頻有中央與黨內要角站台輔選，升高選情熱度，對手國民黨簡賜勝選前黃金週末，也將有台北市長蔣萬安、立法院長韓國瑜先後掃街站台，對此，蔡銘軒回應，對手找來國民黨大咖助選，可能是選情緊繃，感到緊張了，他會持續勤跑，爭取最後勝利。

簡賜勝競選總部表示，補選本週六、日進入黃金週末，1月11日上午將邀請蔣萬安與南投縣長許淑華，與簡賜勝一起到草屯大觀市場掃街拜票，12日則是競總成立大會，將有韓國瑜與立委謝龍介站台輔選。

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蔡銘軒今則與立委林楚茵、羅美玲等人一同車隊掃街，對於對手連找藍營大咖輔選，蔡回應，自補選開跑以來，民進黨的中央與立委就都有來輔選，因以前地方、中央就有很多互動，並會向中央爭取地方建設。

對手在選戰最後關頭找來大咖抬轎，可能是選情緊繃，感到有些緊張，可見補選在綠營持續造勢、推政見，讓選情更加白熱化，使對手備感壓力，他會繼續走訪爭取更多支持。

南投草屯鎮長補選白熱化，國民黨候選人簡賜勝本週將邀請台北市長蔣萬安、立法院長韓國瑜助選。（資料照）

南投草屯鎮長補選白熱化，民進黨候選人蔡銘軒（左）在立委林楚茵（右）、羅美玲（中）陪同下進行車隊掃街。（記者劉濱銓攝）

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