退休警消所得替代率最高80％ 退休公教人員要求比照調整

全國公教軍警消聯合總會總會長林水吉。（資料照）

2025/01/09 16:16

〔記者施曉光／台北報導〕立法院日前三讀通過修正警察人員人事條例，提高退休警、消、海巡、空勤人員所得替代率，最高可達80%之後，退休公教人員系統也已有所動作，不僅要求立法院立即停砍公教人員所得替代率1.5%適用案，並希望比照警、消、海巡、空勤，調整公教人員所得替代率達到80%。

據了解，擔任國民黨公教警消工作委員會主委的全國公教軍警消聯合總會總會長林水吉，明天上午將以「中華民國公教軍警消聯合總會」名義，與「全國公務人員協會」等團體在立法院召開記者會表達上述的訴求。

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全國公教軍警消聯合總會認為，警消人員退休金所得替代率提高後，廣大的非警消公務人員退休金卻每年遞減1.5%，所得替代率將降至60%，造成相對剝奪感嚴重，因此呼籲立法院修正「公教人員退休撫卹法」，立即停砍公教人員退休金所得替代率1.5%，並調整公教人員所得替代率到80%，使公教與警消人員齊平，以符公平正義原則。

林水吉表示，公務人員是政務推動的基石，也是提升國家競爭力的關鍵，退休後身無半畝，心憂天下，然而年金改革讓公務人員都快活不下去了，情何以堪！

林水吉還說，對於立法院通過修正警察人員人事條例，把所得替代率提高到80%，他樂觀其成，但如果把公教團體的福祉摔到無人聞問，有違公平正義原則，理應把公教人員的退休所得替代率提高到 80%與警消齊平。

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