民眾黨中央委員政見出爐！僅5人提柯文哲 他提「反對改選黨主席」

民眾黨前主席柯文哲涉貪遭起訴，日前請辭並推薦黨內立委黃國昌任代理主席。（資料照）

2025/01/09 16:21

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉貪遭起訴，日前請辭並推薦黨內立委黃國昌任代理主席，民眾黨在2月下旬舉辦黨主席補選之前，先將迎來第4屆中央委員選舉，將為「後柯文哲時代」的民眾黨寫下新頁。民眾黨今公告候選人選舉政見，除了令外界關注的創黨之母蔡壁如外，僅有5人在政見中提及柯文哲，甚至有2位候選人喊出，「反對重新改選黨主席」、「唯一支持柯擔任黨魁」。

民眾黨今日公布中央委員選舉公報，在17名候選人中僅剩5人在政見中提及柯文哲，包括現任中央委員張凱鈞、馮啟彥、組織部副主任林昭印、候選人許正憲、李彥慶。張凱鈞寫道，「用行動重建希望，拯救柯文哲主席，讓民眾黨更強大」；馮啟彥則提出要在2028年送柯文哲進總統府；林昭印說要全力支持柯文哲。

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許正憲則喊出，本黨絕不讓柯文哲主席受到黨的處分，堅決反對柯文哲主席離開民眾黨，在黨動盪之秋，堅決反對重新改選黨主席，對於之前中央評議委員會決議事項絕對予以尊重，堅持反對重新審議，並團結一切可團結之力量，營救柯文哲主席；李彥慶也提及，唯一支持柯文哲擔任黨主席，拒絕權力鬥爭內耗民眾黨。

創黨之母、前立委蔡壁如提出四大政見，包含「政治的信念就是相信，理性地與民眾對話」、「面對問題，不是情緒性的批判，而是務實的對策勇於承擔」、「用數據說話，用科學找解方」、「扮演制度的捍衛者，民眾的代言人」。

另，地方代表部分，台中議員兼現任中央委員江和樹則提出，強化黨內基層組織建設、拓展黨的黨代表參與機制、加強青年黨員的培育等政見；新北市議員陳世軒則說，希望未來設置中央委員陳情管道，供黨員直接反映；新竹縣議員林碩彥拋出，應佈局2026選舉務實擬定戰略目標、強化地方政論能力等。

台中出生的現任中央委員許瑞宏則提出，會堅守中立之道，爭取市民的支持與認同，確實成為第三政黨與勢力，穩定與茁壯台灣；高雄黨部主委莊貽量拋出，深化黨內民主程序、提升政策研發能力、建立政策評估機制等方向。

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