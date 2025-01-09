藍封殺卓揆報告憲訴法覆議 林右昌：民進黨窮盡一切維護台灣民主

民進黨祕書長林右昌今表示，國民黨封殺卓榮泰赴立院報告覆議案，不僅不符憲政慣例、又徒增憲政機關對立，與國民黨主席朱立倫所稱朝野「要和不要鬥」的方向背道而馳。（資料照）

2025/01/09 16:27

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院國民黨團表態，不願邀請行政院長卓榮泰就「憲法訴訟法」覆議案至立法院報告。對此，民進黨祕書長林右昌今（9日）表示，國民黨修法造成癱瘓憲法法庭之虞、影響人民釋憲權益，居然再次封殺閣揆報告，不僅不符憲政慣例、又徒增憲政機關對立，民進黨將窮盡一切努力維護台灣民主體制。

林右昌今透過民進黨聲明指出，這樣的作法令人遺憾，完全主導的國民黨應為此負起一切責任，而歷史也將會留下紀錄。民進黨的立場就是窮盡一切最大的努力與方式，以維護台灣得來不易的民主體制。

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林右昌表示，此次國民黨主導的「憲訴法」修法，修法過程倉促粗糙，嚴重缺乏討論與社會溝通，其結果造成有癱瘓憲法法庭的疑慮，大幅影響人民釋憲權益，不但引發法律學界與律師團體上街抗議，更讓公民社會充滿「毀憲亂政」的質疑。

林右昌說，行政院依憲政程序提出覆議，便是透過憲政機關之間的法定機制，提供立法部門再次審視議案有無不妥之處的機會。這是民進黨身為執政黨，盡一切努力維護國家憲政體制，為全民負起責任的作法。

林右昌指出，如此重要的覆議案，國民黨居然可以再次封殺行政院長到立法院報告，不僅不符合憲政慣例，又徒增憲政機關間的對立。這樣的做法，不但與國民黨主席朱立倫所稱朝野「要和不要鬥」的方向背道而馳，是「說一套做一套」，也坐實了公民團體對國民黨「毀憲亂政」的控訴。

最後，林右昌強調，希望立法院多數黨審慎看待行政院覆議案，以國家民主制度為重，勿把政黨利益凌駕於人民之上，懇切呼籲國民黨、民眾黨支持行政院覆議。

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