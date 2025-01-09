考試院會通過 引水人等9項考試6/7-6/9舉行

考試院今召開院會，通過引水人等多項考試日期。（考試院提供）

2025/01/09 16:05

〔記者林曉雲／台北報導〕今（114）年專技大地工程技師分階段（第1階段考試）、驗船師、引水人、第一次食品技師、消防設備人員、地政士、專責報關人員、保險人員等9項考試、14個考試類科的考試日期出爐，考試院院會今通過，預計於6月7日至9日舉行。

考試院長周弘憲今日主持院會，通過114年專門職業及技術人員高等考試大地工程技師考試分階段考試（第1階段考試）、驗船師、引水人、第一次食品技師考試、高等暨普通考試消防設備人員考試、普通考試地政士、專責報關人員、保險代理人保險經紀人及保險公證人考試，除了引水人類科考試訂於今年6月7日至9日在台北考區舉行外，其餘類科考試訂於6月7日至8日，分別在台北、台中及高雄3考區同時舉行。

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考試院說明，高等考試大地工程技師（一）（應大地工程技師第1階段考試）、驗船師、引水人、食品技師、消防設備師等5類科；普通考試設消防設備士、地政士、專責報關人員、財產保險代理人、人身保險代理人、財產保險經紀人、人身保險經紀人、一般保險公證人、海事保險公證人等9類科，考試類科共計有14個，涵蓋工程、海事、食安、消防、不動產、報關及保險等各項民生領域，將為國家社會甄補維護公共利益及人民生命、財產與安全的專技生力軍，投入各項專業行列。

考試院表示，有關考試各類科之應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式等，均依照各該考試規則規定辦理，相關資訊將自2月11日起載明於應考須知及考選部全球資訊網（https://wwwc.moex.gov.tw/main/exam/wFrmExamDetail.aspx?c=114050），並預訂於2月25日至3月6日受理報名，應考人宜留意相關考試訊息，並儘早準備，以利應試。

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