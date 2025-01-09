民進黨基隆市黨部春聯揮毫 「臺灣尚勇」搶手

民進黨基隆市黨部今天舉辦春聯揮毫活動，蛇年偕語和臺灣尚勇很多人索取。（記者盧賢秀攝）

2025/01/09 16:02

〔記者盧賢秀／基隆報導〕民進黨基隆市黨部今天舉辦「瑞蛇呈祥、書道迎春」揮毫活動，邀請書法名家廖益賢與黃振庭現場揮毫增添年節喜氣，明年是金蛇年，諧音吉祥語「蛇拿九穩、蛇采飛揚、蛇麼都豪」等，許多民眾索取，最夯的是「臺灣尚勇」。

市黨部今邀請曾任書法教育輔導團副召集人、書會會長的廖益賢老師，以及明道大學書法博士、台藝大書畫碩士黃振庭老師，為市民書寫春聯，現場還發送限量的總統、副總統春聯「六順和春」，外交部長林佳龍「靈動致遠 蜿然自達」和立委蔡其昌「臺灣尚勇」春聯。

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民主進步黨基隆市黨部主委林明智與基隆市議員洪森永、張之豪、陳宜、許睿慈、吳驊珈、曾怡芳、施偉政等人，也向市民拜早年，主委林明智表示，透過春聯揮毫為市民祈福，祈禱蛇年身體健康、萬事如意，蛇麼都好。

今天有不少民眾索取蛇年諧音吉祥話，「蛇拿九穩、蛇采飛揚、蛇麼都賺、金蛇舞春」等，台灣尚勇也很搶手。民眾陳銘仁說，特地來索取今年最夯的「臺灣尚勇」春聯，希望台灣越來越好。

市議會黨團召集人張之豪表示，市黨部今年特別熱鬧，有許多民眾踴躍來參與，他祝福每位朋友平平安安、順順利利，「蛇麼都豪」，他和議員同仁們會努力監督市政，讓政府能夠順利的運轉。

市議員施偉政說，他請老師書寫「蛇錢出來」，祝福市民朋友今年能夠豐盈足食，他自己也印製1元紅包，預計會在下週發送，希望分享好運給每位市民朋友。

民進黨基隆市黨部今天舉辦春聯揮毫活動。（記者盧賢秀攝）

民進黨基隆市黨部今天舉辦春聯揮毫活動，蛇年偕語和臺灣尚勇很多人索取。（記者盧賢秀攝）

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