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    藍營選罷法「加一」1/21前可望闖關 吳思瑤：圍籬再高也難擋民意

    民進黨團幹事長吳思瑤今表示，選罷法「加一」確實可能在休會前闖關，國民黨沒收人民罷免權利，但立法院圍牆架得再高，也阻擋不了民意的反撲。（資料照）

    民進黨團幹事長吳思瑤今表示，選罷法「加一」確實可能在休會前闖關，國民黨沒收人民罷免權利，但立法院圍牆架得再高，也阻擋不了民意的反撲。（資料照）

    2025/01/09 15:55

    〔記者陳政宇／台北報導〕藍白去年底於立法院通過「公職人員選舉罷免法」修法，要求罷免連署應附身分證影本；另一項主張罷免同意票高於當選票的「加一」草案版本，下週將過1個月協商冷凍期。民進黨團幹事長吳思瑤今（9日）表示，選罷法「加一」確實可能在休會前闖關，國民黨沒收人民罷免權利，但立法院圍牆架得再高，也阻擋不了民意的反撲。

    「選罷法」、「憲法訴訟法」及「財政收支劃分法」等爭議法案，日前在上萬名「青鳥」群眾集結陳抗下三讀通過。立法院於21日休會前清倉議案，傳出國民黨團擬通過「選罷法」加一版本，而青島東路側圍牆近日高築鐵絲網，引發聯想。

    對此，吳思瑤今受訪直言，大家看得很清楚，民進黨關心的是總預算案、民生預算要通過，而國民黨在乎的是「選罷法」加一，亦即沒收人民罷免權利、保護國民黨籍不適任立委，所以強推「選罷法」修法，這是國民黨和民進黨在本質上很大的不同，民進黨在推動民生議案，國民黨只踐行自己政黨利益修法。

    關於法案表決期程，吳思瑤評估，確實在休會前，「選罷法」加一的議案是可能闖關，這恐怕是國民黨團內最關心的議案，「我們要奉勸，立法院圍牆架得再高，也阻擋不了民意的反撲！」

    吳思瑤強調，若要執意惡修「選罷法」，侵害憲法賦予人民珍貴的權利，民意反撲只會越大；至於國民黨團是否在期程內搶修、惡修，就看民意會做出什麼樣的最終裁判。

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