陳佩琪委律寄存證信函全文曝 鄭淑心自嘲：大家要來幫我送飯

民眾黨主席柯文哲、妻子陳佩琪。（資料照）

2025/01/09 15:54

陳姿文／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案被起訴，柯昔日學生許富舜醫師近日爆出，曾見到不明來源的錢被柯帶回家；時任柯選戰募款委員會執行長鄭淑心也披露，2014年她所募到的錢都親自交給柯妻陳佩琪，陳佩琪揚言提告。鄭淑心今日稍早PO出收到陳佩琪委託律師寄給她的存證信函，自嘲「大家要來幫我送飯」。

鄭淑心在臉書PO出收到的存證信函，主旨為「代當事人函告台端，請於文到24小時內提出所稱內容之人物、時間、地點、金額等相關資訊，以供查證，否則當事人將依法提出訴訟，詳如說明，請查照惠覆。」

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存證信函內說明為「壹、依據陳佩琪女士委任意旨辦理。貳、茲據上開當事人委稱：一、依據自由時報採訪台端之報導內容：『柯當年還在與民進黨初選時，她所募到的錢都親自交給柯妻陳佩琪，近期有人反映，當時捐款卻沒拿到收據。』、『近期與一些友人聊天，他們談到當時出錢出力，甚至還幫柯募款，當時卻沒拿到收據，如今看到柯陷入政治獻金弊案，才發現過去其實就有很多地方有疑點』云云，搭配許富舜與史書華之不實指控，汙衊本人及配偶於2014年收受政治獻金未申報。」

存證信函內指出「二、惟查，相關訊息本人十年來未曾聽聞，卻刻意選在柯文哲再度被羈押禁見才放出消息，實難確認真偽。因台端提及有人反映當時捐款卻沒拿到收據，以系爭報導提及之史書華十萬元為例，經查，該捐款發生於2014年5月20日，會計於同年5月28日寄出收據，並在5月30日去電詢問是否收到，收據編號：10330161800002800000，只要到監察院申請103年台北市長擬參選人柯文哲政治獻金專戶-首次會計報告書，花費22元就能輕鬆查得政治獻金已依法申報之資訊（詳如附件）。」

存證信函續指「三、請台端提出所謂有『捐款卻沒拿到收據』之人物、地點、金額等相關資訊，以供查證，否則本人將依法提出訴訟。參、經核，本律師認當事人所稱尚無不符，爰代函達如上。」

鄭淑心在貼文中表示「我的存證信函來了，許富舜還沒有，大家要來幫我送飯。」

鄭淑心PO出收到陳佩琪委託律師寄發的存證信函。（圖擷取自鄭淑心臉書）

鄭淑心PO出收到陳佩琪委託律師寄來的存證信函。（圖擷取自鄭淑心臉書）

鄭淑心PO出收到陳佩琪委託律師寄來的存證信函。（圖擷取自鄭淑心臉書）

鄭淑心PO出收到陳佩琪委託律師寄來的存證信函。（圖擷取自鄭淑心臉書）

鄭淑心PO出收到陳佩琪委託律師寄來的存證信函。（圖擷取自鄭淑心臉書）

鄭淑心PO出收到陳佩琪委託律師寄來的存證信函。（圖擷取自鄭淑心臉書）

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