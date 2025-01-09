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    首頁　>　政治

    大罷免潮聲浪起 行政院：尊重憲法賦予人民權利

    藍綠在立法院互嗆罷免， 行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會指出，台灣是民主憲政國家，罷免是憲法賦予人民的權利，行政院一向尊重人民的權利，也尊重人民行使這些權利。（圖由行政院提供）

    藍綠在立法院互嗆罷免， 行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會指出，台灣是民主憲政國家，罷免是憲法賦予人民的權利，行政院一向尊重人民的權利，也尊重人民行使這些權利。（圖由行政院提供）

    2025/01/09 15:48

    〔記者鍾麗華／台北報導〕藍綠在立法院互嗆罷免，行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會指出，台灣是民主憲政國家，罷免是憲法賦予人民的權利，行政院一向尊重人民的權利，也尊重人民行使這些權利。

    立院民進黨團總召柯建銘日前拋出罷免立法院長韓國瑜及41席藍營區域立委，引發國民黨不滿，揚言「以罷制罷」，國民黨立委賴士葆也曾回嗆國民黨團決議反制，要發動全面罷免民進黨38席區域立委，外界關注大罷免潮是否即將來襲。

    媒體詢問，行政院政務委員陳時中支持2月1日起大罷免，不少民進黨議員也挺全面罷免，但民進黨秘書長林右昌則說總統府、行政院與民進黨中央沒討論過罷免，行政院對大罷免的態度為何。

    李慧芝說，台灣是民主憲政國家，罷免是憲法賦予人民權利，包括選舉、罷免、創制與複決權等，行政院一向尊重人民權利，也尊重人民行使權利，對於人民未來如何合法、合憲地行使權力，行政院會做好因應與準備。

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