「警察人事條例」修正案技術性拖延送達？ 行政院：勿參雜政治考量

立法院7日三讀「警察人員人事條例」修正草案，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空勤總隊退休所得替代率為80%，行政院將提出憲政救濟，對於修正案至今還未送到行政院，行政院發言人李慧芝今（9）日在院會後記者會表示，行政院長卓榮泰不希望單純法案送件作業有參雜政治考量。 （行政院提供）

2025/01/09 15:45

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院7日三讀「警察人員人事條例」修正案，明定警消、海巡、移民及空勤總隊退休所得替代率為80%，行政院將提出憲政救濟，對於修正案至今還未送到行政院，行政院發言人李慧芝今（9）日在院會後記者會表示，行政院長卓榮泰不希望單純法案送件作業有參雜政治考量，沒有辦法預測接下來修正案送件期程，只希望相關程序可以合法合理進行。

對於修法造成財務缺口1700餘億元，須靠政府撥補，李慧芝解釋，條文內容在三讀時，版本臨時異動，與討論內容不太一樣，行政院與銓敘部聯繫，根據銓敘部說明，原本估算並未沒有包括移民、海巡、非警職還有空勤總隊人員，以目前資訊推估，已經退休的是3萬多人、現職是8萬多人，都會受到修法後影響，人員的範圍與相關數據都還要進一步釐清。

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李慧芝表示，立法院此次依然是在沒有徵詢行政院、也沒有指明預算來源的狀況下，大幅提高相關人員所得替代率，違反憲法第70條精神和預算法相關規定，行政院將徵詢專家、學者意見，以及考試院看法後，討論各項救濟途徑。

行政院提出覆議後，立法院依法要在15天內作成決議，由於後續春節假期也算入15天的覆議期，加上立法院正副院長赴美，相關修法是否技術性拖延送抵行政院的時間？

李慧芝指出，卓揆已表示不希望看到這樣的情況，期盼法案送件不要摻雜政治，一切程序應合法、合理。關於選罷法、財劃法仍未送到行政院，現也無法預測接下來警察人員人事條例的送件期程，只希望相關程序可以合法合理進行。

繼警消海巡之後，在野黨也擬針對公務人員年改進行修法，李慧芝說，希望立法院修法不要違反退撫制度，更要捍衛世代正義、維持年金永續，公平對待所有參加者。

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