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    南加州野火延燒15萬人撤離 外交部：僑民安全無虞

    美國南加州近日多處野火延燒，目前已造成至少5人死亡，逾15萬人撤離，數千棟建築遭燒毀。（法新社）

    美國南加州近日多處野火延燒，目前已造成至少5人死亡，逾15萬人撤離，數千棟建築遭燒毀。（法新社）

    2025/01/09 15:43

    〔記者黃靖媗／台北報導〕美國南加州近日多處野火延燒，目前已造成至少5人死亡，逾15萬人撤離，數千棟建築遭燒毀。外交部今（9）日表示，他們正與駐洛杉磯辦事處密切掌握災情動態，部分住家鄰近災區的僑民已撤離至安全地區，人身安全無虞。

    外交部表示，外交部及我國駐洛杉磯辦事處正密切掌握災情動態，並與當地僑團保持聯繫，部分住家鄰近災區的僑民已先行撤離至安全地區，人身安全無虞，駐處將持續追蹤並提供受災國人及僑胞必要協助。

    外交部指出，目前南加州多區陷入中度乾旱，加上風勢強勁導致山火蔓延情勢更為嚴峻，美國國家氣象局（National Weather Service）已針對該地區發布「紅旗警告」，外交部提醒旅外國人注意個人安全，提高警覺並避免前往災區。

    外交部提醒，國人在該地區若遭遇緊急危難，請立即與當地執法機關或我國駐外館處聯繫，可撥打駐洛杉磯辦事處緊急聯絡電話（+1-213-923-3591），或請國內親友撥打免付費「旅外國人緊急服務專線」（0800-085-095），以即時獲得必要協助。

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