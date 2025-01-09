政院就憲訴法提覆議 國民黨：維護當權者掌控憲法解釋的政治利益

國民黨批評行政院執意憲訴法覆議的理由，或質疑違憲的說辭，只是為了維持過度寬鬆的標準，得讓當權者繼續掌控憲法解釋權，以獲取政治利益的空間。圖為行政院9日於新聞中心舉行記者會，說明「憲法訴訟法」修正之覆議案，行政院長卓榮泰（中）、副院長鄭麗君（左）、行政院秘書長龔明鑫（右）等人出席。 （記者羅沛德攝）

2025/01/09 15:39

〔記者施曉光／台北報導〕針對行政院今日就立法院日前三讀通過的「憲法訴訟法」修正案提出覆議，國民黨回應表示，過去對於憲法法庭議決太過寬鬆的標準，讓憲法法庭容易成為當權者的禁臠，更成貫徹「個人意識型態」的場域，導致人民對於應為憲法守護者的憲法法庭失去信心，行政院執意憲訴法覆議的理由，或質疑違憲的說辭，只是為了維持過度寬鬆的標準，得讓當權者繼續掌控憲法解釋權，以獲取政治利益的空間。

國民黨強調，新修正通過的「憲法訴訟法」校正了以往的弊端，讓國家憲政回歸符合民主意涵的正常運作。

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國民黨表示，「憲法訴訟法」修正後的規範，與多數先進國家要求3分之2審理門檻的標準一致，如果如行政院長卓榮泰所言這次修法會癱瘓大法官與人民基本權力，其他國家的憲政體制難道都無法運作了？

國民黨還說，根本癥結在於賴清德總統應該廣納民意，提名符合社會期待、具備專業素養的大法官人選，而不是符合民進黨需求的人選，並尋求在野共識，儘速補足大法官缺額，才是根本解決之道，把責任推給監督把關的國會，才是執政者不負責任的作法。

國民黨並指出，根據最新民調顯示，56.7%的民眾支持修正「憲法訴訟法」，至少要有10名大法官出席並有9位大法官同意才能做出判決，僅有30.6%的人不支持，經交叉分析更發現，其中民進黨支持者高達54.5%也支持修法，這個調查結果驗證了行政院不僅站在「錯誤歷史那方」，還走往與民意背道而馳的方向，多數民意已經告訴民進黨政府，不希望憲法法庭成為當權者的禁臠。

國民黨強調，憲法法庭應該公正廉明、客觀、務實的守護憲法，過去憲法法庭的判決，屢生社會爭端，尤其「實質廢死」的決議，讓多數民意對於憲法法庭的公正性或客觀性產生質疑，憲法法庭更不應該成為貫徹「個人意識型態」的場域。

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