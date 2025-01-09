尊重公民罷免的獨立性 民進黨北市議員許淑華：未主動發起

民進黨議員許淑華表示，公民自發性的罷免行動是對國會亂象與統戰升級的抵抗。（取自許淑華臉書）

2025/01/09 15:22

〔記者何玉華／台北報導〕立委任期將在2月1日滿週年，公民團體也展開罷免連署活動。民進黨台北市議員許淑華今（9）天表示，尊重公民罷免的獨立性，她沒有主動發起罷免案，但公民自發性的罷免行動是對國會亂象與統戰升級的抵抗，就像感冒生病會產生抗體一樣，她也是抗體的一份子。

「剷除黑芯ｘ港湖除銹」每週三、四傍晚分別在捷運後山埤站、昆陽站收罷免連署文件，跟國民黨立委徐巧芯同一選區的許淑華近日接到不少詢問。許淑華今天表示，她沒有主動發起任何一場罷免案。因為罷免是所有公民的基本權利，她尊重、信任公民的勇氣、決心、以及公民社會的獨立性，能攜手團結，度過難關。

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許淑華表示，過去一年，國民黨在立法院主導修法，將民主憲政毀壞殆盡，財劃法、警察人事條例都在沒有實質討論、違反程序正義，動用暴力的狀況下被藍白聯手修惡，使國家財政嚴重失衡。更緊迫的是，國防預算被大砍、憲法法庭被實質癱瘓，還修惡選罷法提高門檻，打算沒收公民社會自主發起的罷免。這一系列動盪的背後，就是中共統戰這一雙看不見的黑手。

許淑華說，這一年來，她追蹤胡歌、鍾曉敏、馬龍訪台、90艘共軍船艦無預警部署、雙城論壇、抖音危險玩具入侵、海纜被破壞等事件，近日檢調還破獲小黨「復康聯盟」接受中共上千萬金援，參選、收買退將、出賣軍情、甚至籌組武裝集團，涉案規模與危險程度異乎尋常。

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她認為，國會亂象與統戰升級是台灣面臨最嚴峻的挑戰，兩大困境緊密牽連。公民自發性的罷免行動是追求超越黨派與仇恨的民主精神，是抵抗當前兩大危機的力量，就像感冒生病會產生抗體一樣，每個人都可以挺身而出，抵抗病毒。身為松信區在地民意代表，她也是是抗體的一份子，會堅守崗位全力守護台灣，她尊重、信任公民的勇氣、決心、以及公民社會的獨立性，沒有主動發起任何一場罷免案。

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