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    防海底電纜再遭中國破壞 政院：加強監控重點海域

    台灣海底電纜3日疑似遭一艘喀麥隆籍貨輪損壞，海巡署不排除是中國籍權宜輪進行「灰色地帶」侵擾。行政院發言人李慧芝今（9）日在院會後記者會表示，案件已交由基隆地檢署偵辦，後續海巡署將依據海纜登陸點，加強重點海域及海面目標監控。 （記者鍾麗華攝）

    台灣海底電纜3日疑似遭一艘喀麥隆籍貨輪損壞，海巡署不排除是中國籍權宜輪進行「灰色地帶」侵擾。行政院發言人李慧芝今（9）日在院會後記者會表示，案件已交由基隆地檢署偵辦，後續海巡署將依據海纜登陸點，加強重點海域及海面目標監控。 （記者鍾麗華攝）

    2025/01/09 15:18

    〔記者鍾麗華／台北報導〕台灣海底電纜3日疑似遭一艘喀麥隆籍貨輪損壞，海巡署不排除是中國籍權宜輪進行「灰色地帶」侵擾。行政院發言人李慧芝今（9）日在院會後記者會表示，案件已交由基隆地檢署偵辦，後續海巡署將依據海纜登陸點，加強重點海域及海面目標監控，若再有類案發生，會立即依法蒐證調查。

    海巡署3日接獲中華電信報案，指野柳東北方海域海底國際電纜發生四芯損壞，火速調派線上海巡艦艇趕赴現場；同時海巡人員在野柳北方七浬海域處，攔截案發時間航經該海域的喀麥隆籍SHUNXIN39貨輪。據調查，肇事貨輪掛牌登記為喀麥隆籍，另重複登記為坦尚尼亞籍。船上7名船員均為中國籍，船東則為香港籍。

    海巡署6日表示，參考去年歐洲波羅的海海底電纜遭破壞等事件，從喀麥隆籍貨輪歷史航跡研判，還無法確認其真正意圖，但不排除有中國籍權宜輪進行灰色地帶侵擾的可能性。

    李慧芝表示，海巡署已經把雷達航跡等蒐證資料函送基隆地檢署偵辦。因應海纜疑似被船舶破壞，海巡署也把海纜登陸點的外海，依照海圖標記海纜位置，作為重點監控海域，同時會持續加強監控管理海域內的海面目標，再有類似案件發生，會立即依法蒐證調查。

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