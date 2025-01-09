恐成提覆議最多閣揆 卓榮泰：要立法院誠心誠意為國為民

藍白在立法院接連提出擴權惡法與錢坑法案，外界認為行政院長卓榮泰恐會成為史上提出最多覆議與釋憲案的閣揆。（記者羅沛德攝）

2025/01/09 14:12

〔記者鍾麗華／台北報導〕藍白在立法院接連提出擴權惡法與錢坑法案，外界認為行政院長卓榮泰恐會成為史上提出最多覆議與釋憲案的閣揆，對此，卓揆今天在記者會表示，只要立法院誠心誠意地為國為民，按照憲法基本分際，不做出任何擴權違憲的動作，行政院沒有能力，沒有必要提出覆議案。

藍白在去年5月通過國會擴權法案，上月也通過憲訴法、選罷法與財劃法修法，再到前天通過的「警察人員人事條例」，行政院擬提出憲政救濟。

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對於行政院接連提出覆議與釋憲，卓榮泰說，他每天都不悲觀，也不能悲觀，因為他對國家的未來與發展，要心存樂觀、心存希望，每天跟著所有團隊、所有同仁一起前進，「悲觀不在我們每天的日常裡」。

卓榮泰強調，讓憲政體制、司法院正常運作，「通過覆議案，是行政院、是我的責任」，未來大法官憲法法庭作出什麼決議，那是大法官的權利。至於覆議案的提出，行政院是被動，發動權、主動的在立法院，只要立法院誠心誠意地為國為民，按照憲法基本分際，不做出認何擴權違憲的動作，行政院沒有能力，沒有必要提出覆議案。

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