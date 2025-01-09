立法院明表決憲訴法覆議案 卓榮泰喊話藍白：別站在錯誤歷史那一方

行政院已於2日提出憲訴法覆議案，立院明將表決，卓揆今天召開記者會喊話立委支持覆議案，若堅持照新修過的惡法，就是站在毀憲、摧毀憲法法庭、剝奪人民憲政權力，造成錯誤歷史的那一方，支持覆議案捍衛憲政體制，各位委員大名就將與我國的憲政永久並存。（記者羅沛德攝）

2025/01/09 14:15

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院已於2日提出憲訴法覆議案，立院明將表決，不過，國民黨團不願邀請行政院長卓榮泰至立法院報告，卓揆今天召開記者會喊話立委支持覆議案，若堅持照新修過的惡法，就是站在毀憲、摧毀憲法法庭、剝奪人民憲政權力，造成錯誤歷史的那一方，支持覆議案捍衛憲政體制，各位委員大名就將與我國的憲政永久並存。

卓揆強調，政院提出覆議有三大理由，一、新修訂的法律，規範大法官會議的人數、決議人數，將使憲法法庭無法開會。二、新法規定總統提名時限，但未規範立法院行使同意權的時限，這種不對稱的修正內容，將造成大法官人數補正程序上難以掌握。

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第三、新法規定修正公布後立即施行，但按照目前大法官現額，新法一通過，大法官顯然無法開會，這種情況下，等同憲法法庭被癱瘓掉，立即無法運作，造成很多憲政上的窒礙難行之處。

卓揆表示，行政院作為憲政機關，有維護憲法基本權利跟責任，提出覆議3大目的，一、捍衛憲政體制；二、維護司法院大法官憲法法庭的正常運作；三、捍衛憲政救濟的基本權力。

卓揆指出，若支持覆議案，就是站在維護憲政體制、五院體制正常運作的這一方，也就是站在保障憲法法庭可以維護人民憲法權利正常運作的這一方，更是捍衛人民有權利經由憲法法庭解決憲政爭議的這一方，則的話，如果仍然堅持照新修過的惡法，就是站在毀憲、摧毀憲法法庭、剝奪人民憲政權利，造成錯誤歷史的那一方。

卓揆強調，請立委慎思，共同找出符合憲政與國家利益的最大共識，妥適回應公民社會跟各界的訴求，共同捍衛憲政體制的健全運作。他重申，期盼朝野委員先進們能支持覆議案，讓國家憲政有機會重回正軌，「支持覆議案捍衛憲政體制，各位委員大名就將與我國的憲政永久並存」。

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