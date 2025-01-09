前明道大學校長陳世雄：藍白立委不理性監督 只想弱化台灣

陳世雄說，藍白立委不理性監督，只想弱化台灣。（陳世雄提供）

2025/01/09 14:05

〔記者顏宏駿／彰化報導〕面對立法院一連串的修法亂象，前明道大學校長陳世雄響應「台灣公民罷免傅崐萁們」連署，陳世雄表示，藍白立委已經不是「理性監督」，而是「弱化台灣」，從國會擴權法案到「三大惡法」，以及最近修正「警察人員人事條例」，將退休所得替代率提高到最高80％，無一不是跟台灣主流民意對著幹，只有霸免，才能避免國家陷入危機。

陳世雄說，藍白立委粗暴通過惡法，破壞三權分立原則，讓台灣好不容易建立起來的民主體制遭受空前的挑戰，修出這樣的惡法，國家如何前行？學術界已經領銜發起「台灣公民罷免傅崐萁們」連署，這是學術界的自覺，就像當年「太陽花運動」學生覺醒一樣，止住台灣被中國霸權吞噬的命運。

請繼續往下閱讀...

他說，許多公民團體已經上街頭連署罷免不適格的41席藍營立委，國民黨也提出反制，即欲罷免民進黨的38席立委，既然國會無法發揮功能，就「國會全面改選」，問題是國民黨不敢跟進，藍營所提罷免是「打假球」，現在若改選，跟中國共產黨暗通款曲的國民黨鐵定被人民掃出去。

他強調，台灣民主得來不易，但面對中共強權，「立法院」就是第一線，當年香港「反送中」激發百萬港民走上街頭，但這樣仍無法撼動中共，結果中共利用立法局修法，把香港的民主活力鎖進牢籠中，藍白立委背後有一影武者，就是中共，中共是台灣最大敵人，當中共勢力滲入立法院，做出一連串弱化台灣民主、國防的失格行為時，人民終究要走上街頭，讓這些失格立委了解「真正的民意」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法