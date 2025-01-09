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    首頁　>　政治

    陳佩琪憶柯文哲羈押前身影 嘆丈夫像失智前兆老人

    前民眾黨主席柯文哲去年12月30日被保釋後，在妻子陳佩琪陪伴下離開台北地院。（資料照）

    前民眾黨主席柯文哲去年12月30日被保釋後，在妻子陳佩琪陪伴下離開台北地院。（資料照）

    2025/01/09 12:02

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉貪遭羈押禁見，柯妻陳佩琪今日發文回憶，柯日前短暫交保恢復自由身的日子，並分享2日當天與柯文哲告別的情境。她也直言，柯當時在返家後，不像她過去所認識風趣幽默、思緒流暢的柯文哲，現在像個失智前兆的老人一般，詞語卡卡，舌頭打結。

    陳佩琪在臉書發文指出，柯文哲在12月27日中午，終於在離家四個月後，再次踏入家門口，她緊緊抓著柯的肩膀，深怕柯再次離開，丈夫看起來有點蒼白虛弱，走路跌跌撞撞的，步履踉蹌，第一時間想儘快扶他進門休息，但柯堅持要跟支持者講講話，他說要表達這些日子對支持者不離不棄的感謝，自己在旁邊每個字都聽得仔細。

    柯文哲說，「我沒因這事件而心中充滿仇恨，會停下腳步反省過去的人生……」陳佩琪感嘆道，聽柯講這些話，有悸動和讚許，卻更多的不捨和傷痛，她發現這個人不像她過去認識的那個柯文哲了，這個人講話思緒不流暢，音量低沉，不斷咳嗽，上句話說出，下句要接什麼都要思考好久。

    陳佩琪強調，這不是她熟悉的柯文哲，那個曾在演講台上風趣幽默、思緒流暢，滔滔不絕、侃侃而談，都是最終是要幕僚在台前舉牌時間到才會打住的人啊，現在他像個失智前兆的老人一般，詞語卡卡，舌頭打結，下句不知如何接上句，用詞遣字要努力從腦海的資料庫尋找。

    「柯回來這幾天幾乎天天去新竹看爸爸，每次見面都紅了眼眶。」陳佩琪回憶，2日一大早柯仍按往例南下探視，途中突然急忙打電話給我說要提早北返回家，理由是下午6點的羈押庭中午11點就要回北院報到，當時她一直哭著問，不能吃過飯再走嗎？柯說自己是被囚狀態，不能待在家裡了，並叫她找件晚上可以裹起來穿著睡覺的衣服。

    陳佩琪說，隱約柯文哲在跟她暗示什麼，感覺他好像在跟她說好久不能回來了，她哭了，柯文哲也紅了眼眶，離去前緊緊抱住她說：「我這個人是…是不會講肉麻話，但是妳…妳又要一個人過日子了，妳要好好的…好好的過…。」

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