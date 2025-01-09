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    柯文哲曾想邀性感女八家將 陳怡君：物化女性、污衊宗教

    網路紅人「四叉貓」在Threads上貼出出2020年艋舺青山宮祭，柯文哲與幕僚的對話內容。（圖擷自四叉貓Threads）

    網路紅人「四叉貓」在Threads上貼出出2020年艋舺青山宮祭，柯文哲與幕僚的對話內容。（圖擷自四叉貓Threads）

    2025/01/09 11:09

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    〔記者何玉華／台北報導〕PTT網路紅人「四叉貓」8日在社群中貼出一張2020年時任台北市長柯文哲與幕僚的LINE群截圖，柯文哲想弄一團「性感女版八家將」來艋舺青山宮祭典炒聲量；民進黨台北市議員陳怡君說，柯文哲身邊幫忙最多的都是女性，他卻透過物化女性、污衊宗教來成就自己，「小草」應該要醒醒了。

    陳怡君說，回顧柯文哲的從政歷史，一路走來能有今天，成就他、幫助他最多的幾乎都是女性；當年柯媽媽何瑞英、妹妹柯美蘭成就了「媽寶市長」，還有眾多幕僚，從過去的副市長黃珊珊、「學姐」黃瀞瑩，再到現今的民眾黨立法院黨團主任陳智菡、民眾黨發言人吳怡萱等人，柯文哲不僅不懂得惜福感恩，還透過物化女性，污衊宗教的方式，來壯大光環、成就自己，實在令人痛心。

    陳怡君說，柯文哲為了一己之私、成就個人流量，不惜將身邊的女性物化至此，任何人都可以犧牲的作法，讓人無法茍同，「民眾黨的小草們、女性們，還支持得下去嗎？」、「『小草們』該醒醒了」。

    民進黨台北市議員陳怡君表示，幫助柯文哲最多的幾乎都是女性，他卻想透過物化女性成就自己的流量。（取自陳怡君臉書）

    民進黨台北市議員陳怡君表示，幫助柯文哲最多的幾乎都是女性，他卻想透過物化女性成就自己的流量。（取自陳怡君臉書）

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