台中公民團體推「中三拒瓔」罷免 楊瓊瓔：民進黨選輸了政治鬥爭

台中3選區公民團體發起「中三拒瓔」罷免連署。（記者蘇孟娟攝）

2025/01/08 23:37

〔記者蘇孟娟、歐素美／台中報導〕國會修法亂象，藍綠都喊罷免，台中3選區有公民團體發起「中三拒瓔」罷免行動，罷免國民黨在地立委楊瓊瓔，首場連署活動今晚前進樂成宮設攤。對此，楊瓊瓔說，民進黨選輸了，利用低罷免門檻作政治鬥爭工具，國民黨立委會正面迎戰。

立法院民進黨團總召柯建銘喊出「雙罷」，不只要罷免立法院院長、副院長韓國瑜、江啟臣，還要把國民黨41個區域立委全罷掉；國民黨立委賴士葆回嗆罷免民進黨38席區域立委反制。大罷免時代儼然來臨。

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台中市原本以原市區罷免國民黨3立委連署行動較活絡，台中3選區有公民團體發起「中三拒瓔」罷免活動，罷免國民黨在地立委楊瓊瓔，首場連署今晚前進在樂成宮舉行的「冬季青鳥在台中，濫權立委究責會」設攤。

不少人參加濫權立委究責會，看到有連署罷免，二話不話簽署罷免提議書，有民眾說，早就想參與罷免行動，但在中3選區不知道去哪裡填寫提議書，在樂成宮看到有罷免攤位，終於有參與感了。

有人看到「中三拒瓔」網路粉絲頁號召今晚在樂成宮有第一次參戰連署場，特地揪人來填罷免提議書。冬季青鳥在台中濫權立委究責會活動地點一度調整，部分民眾跑錯地方，發現地點錯誤，現場相互通報正確地點，一起趕來樂成宮。公民團體說，今晚首發就收了數十分連署提議單。

對此，楊瓊瓔回應，面對親綠民團全面發動罷免國民黨立委，國民黨立委絕對會正面迎戰，現在民進黨選輸了，利用罷免門檻較低，就想用罷免的方式，難道選民可以接受這樣的作法嗎？難道不會覺得說是民進黨要搶位子，還配合他們變成政治鬥爭的工具？

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