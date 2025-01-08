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    究責台中濫權立委 上千人怒吼：國民黨不倒台灣不會好

    冬季青鳥在台中濫權立委究責會號召民眾團結向國民黨濫權立委究責。（記者蘇孟娟攝）

    冬季青鳥在台中濫權立委究責會號召民眾團結向國民黨濫權立委究責。（記者蘇孟娟攝）

    2025/01/08 22:54

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕「捍衛台灣民主、究責濫權立委」！上千人今晚在台中市樂成宮廣場舉辦的「冬季青鳥在台中，濫權立委究責會」發出怒吼，抗議國會通過惡法，挖走中央3千多億給地方變「錢坑」、剝奪人民權利、造成世代對立，台中市國民黨6名立委全有份，號召民眾團結起來，一起向濫權立委究責展現民意。

    台灣公民陣線、台灣經濟民主連合舉辦的「冬季青鳥在台中，濫權立委究責會」今晚在樂成宮登場，台灣公民陣線執委羅宜及經民連智庫研究員涂景亮、陳思妤指出，國會通過三大惡法，挖走中央3千多億給地方變「錢坑」，影響中央的社福、教育、建設與國教預算，甚至包括「警察人員人事條例」等修正案，退休警可以月領7萬多元，這種世代剝削的藍白惡搞法案，更造成職業對立，包括台中市國民黨立委顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣等人全有份，都是濫權立委要究責的對象。

    經民連召集人賴中強說，國民黨是外來政權，現在在野卻在國會以多數操弄立法，根本不認同台灣，青鳥運動就是立基在台灣社會為台灣民主奮鬥，要團結最大台派延續民主運動。

    前立委陳柏惟也在活動最後趕到現場聲援，上千人齊喊「捍衛台灣民主、究責濫權立委」、「國民黨不倒台灣不會好」 ，表達心聲。

    有民眾說，看到接連立法程序的不正義，甚至修法內容嚴重傾斜，感到不安，盼大家都站出來發聲，才能阻止國民黨繼續在國會有恃無恐濫權。

    「冬季青鳥在台中，濫權立委究責會」吸引上千人到場。（記者廖耀東攝）

    「冬季青鳥在台中，濫權立委究責會」吸引上千人到場。（記者廖耀東攝）

    上千人高喊「捍衛台灣民主、究責濫權立委」、「國民黨不倒台灣不會好」。（記者蘇孟娟攝）

    上千人高喊「捍衛台灣民主、究責濫權立委」、「國民黨不倒台灣不會好」。（記者蘇孟娟攝）

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