藍白不敢提倒閣？ 徐巧芯：如果是換賴清德下台OK啊

徐巧芯今天（8日）稱，如果倒閣能換賴清的下台就OK。（資料照）

2025/01/08 23:46

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，民進黨團總召柯建銘喊出「雙罷」後，國民黨立委賴士葆昨天（7日）也喊要下架綠營38席區域立委，綠營有人就直言不用這麼麻煩，藍白直接提倒閣就好。對此，藍委徐巧芯今天（8日）說，如果倒閣能換賴清的下台就OK。

藍白聯手在國會毀憲亂政、強闖爭議法案，一方面又批評卓榮泰內閣無用，面對倒閣相關話題卻又不敢正面回應。眼看本屆立委將任滿一年，各地開始醞釀罷免行動，受到高度關注。

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媒體人黃暐瀚今天在臉書發文分享自己對於罷免、倒閣的看法時，徐巧芯跳出來留言：「倒閣如果是換賴清德下台ok啊，但倒閣最多換個免洗的行政院長，說不定提更差勁的，我們為何要理會這種話術，國民黨看起來像是笨蛋嗎？」

看到徐巧芯的發言，不少網友留言嘲諷，「你們可以提修憲啊，去把憲法唸一唸如何罷免總統，白藍黨每次都在玩超越憲法的東西，被罷免剛好而已」、「照你們說的主流民意，倒閣你們還會把綠的立法委員都換掉，不划算嗎？」、「倒閣你國民黨可以重選到可以罷免總統的席次啊，不是說民進黨不是可惡至極嗎？」、「國民黨是不是笨蛋不好說，但確定的是國民黨騙很大」、「國民黨看起來不只像笨蛋，也像壞蛋！」

徐巧芯留言，倒閣如果是換賴清下台OK啊。（圖翻攝自黃暐瀚臉書）

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