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    義大利眾議院疫後首團來台 外交部：展現朝野對台重視

    義大利眾議院財政委員會主席歐斯納多（右四）率團訪台。（外交部提供）

    義大利眾議院財政委員會主席歐斯納多（右四）率團訪台。（外交部提供）

    2025/01/08 19:06

    〔記者黃靖媗／台北報導〕義大利眾議院財政委員會主席歐斯納多（Marco Osnato）於今（8）日至11日率團訪台。外交部表示，訪團是疫情後義大利眾議院首次組團來台，此行將晉見副總統蕭美琴、拜會立法院副院長江啟臣，展現其朝野政黨對台灣的關注及重視。

    訪團成員包括義大利眾議院經濟貿易暨觀光委員會副主席德米凱麗（Paola De Micheli）、財政委員會執行秘書狄巴爾巴（Mauro Del Barba）、國會媒體傳播政策暨監督委員會副主席蒙塔盧莉（Augusta Montaruli）、外交委員會成員卡亞達（Salvatore Caiata）及卡洛維尼（Giangiacomo Calovini）等跨黨派重量級議員。訪團成員都是首次訪台，也是疫情後義大利眾議院首次組團來訪。

    外交部指出，訪團此行將晉見副總統蕭美琴、拜會立法院副院長江啟臣，並接受外交部政務次長吳志中款宴，另將拜會陸委會、法務部及經濟部國際貿易署等政府機關，就雙方共同關注議題交換意見，並赴新竹參訪科技公司及台積電創新館。

    外交部表示，歐斯納多是我國堅定友人，團員也都是義大利國會友台協會成員，義大利眾議院外委會在去年9月聯合國大會期間通過友我決議案，支持台灣有意義參與聯合國機構和專門組織，同時支持任何有助台灣突破外交孤立的倡議。

    外交部表示，2023年義大利是我國對歐盟雙邊貿易第4大貿易夥伴，而且也有我國半導體產業等領域的台商赴義大利投資，雙邊經貿關係密切，本次義大利眾議院由跨黨派議員組團訪台，也展現其朝野政黨對台灣的關注及重視。

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