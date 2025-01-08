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    雙城論壇預算139.4萬元 藍綠各執立場將協商

    台北市議會大會審議今年度總預算案，朝野議員對雙城論壇經費139.4萬元看法不同，將送政黨協商。（記者何玉華攝）

    台北市議會大會審議今年度總預算案，朝野議員對雙城論壇經費139.4萬元看法不同，將送政黨協商。（記者何玉華攝）

    2025/01/08 19:12

    〔記者何玉華／台北報導〕台北上海雙城論壇於去年12月16、17日舉行，北市府16日晚上的接風宴未邀請議員，17日上海方回請的午宴獨漏民進黨議員，且論壇舉行期間，共機、軍艦仍威脅台灣，民進黨台北市議員林亮君今（8）在議會大會審查秘書處今年度預算時，要求刪除論壇全數經費139.4萬元；藍綠議員各有立場唇槍舌戰，最後議長戴錫欽裁示送政黨協商。

    林亮君指出，市議會曾對雙城論壇續辦下但書，若共機、共艦持續擾台，不得動支預算，蔣萬安也曾提到，舉辦雙城論壇的前提是「中共不再擾台」，且要有善意、地位對等，但共機共艦持續擾台，城市交流也不是只有對上海，建議刪除論壇的全數經費139.4萬元。

    民進黨議員簡舒培、何孟樺、趙怡翔等也表達刪除立場；簡舒培表示，台北市舉辦雙城論壇，當天晚宴應該是各黨派議員一起受邀參加，但蔣萬安沒邀請議員，只邀議長、副議長參加，自我設限，質疑自我矮化，認為這種交流沒意義。趙怡翔說，中共持續擾台，蔣萬安曾說過的舉辦雙城論壇前提，卻沒有履行政治承諾，應該要向市民負責。

    國民黨議員汪志冰、張斯綱、柳采葳表達反對刪雙城論壇預算；汪志冰說，兩岸情勢嚴峻，好不容易有溝通管道，城市交流是好事，且交流應不止於上海。

    張斯綱說「市府不要太小氣」，晚宴也讓民進黨參加，還說蔣萬安出訪美國、新加坡等，預算比雙城論壇多，且雙城論壇也是為中華民國留一份兩岸間僅存的善意和往來，建議民進黨多多參加雙城論壇，還要市府在抽籤之外，今年要專門開放名額給民進黨參與，愈不順眼愈要交流、了解。

    雖然祕書長李泰興解釋，城市交流不是只有上海，指蔣萬安也有訪美等，但藍綠立場鮮明，最後整筆預算送政黨協商。

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