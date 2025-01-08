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    立院加高圍牆擋「青鳥」？ 林岱樺批民主倒退要求韓國瑜拆除

    立法院總務處7日在青島東路側施工，以鐵網加高立法院圍牆。（資料照）

    立法院總務處7日在青島東路側施工，以鐵網加高立法院圍牆。（資料照）

    2025/01/08 14:20

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院總務處昨（7）日在青島東路側以鐵網加高立院圍牆。對於外界質疑阻擋「青鳥」闖入，總務處長廖炯志澄清表示，此次施工主要在攔阻樹木向外生長，目的不是要阻擋、傷害人。民進黨立委林岱樺則質疑其說法，並提出嚴厲批評，直指這是民主倒退的荒謬作為，要求立法院長韓國瑜立刻拆除反民主的高牆。

    林岱樺指出，全世界的民意機構都在努力向人民開放，以彰顯民主精神，唯獨台灣的立法院選擇與人民對立，不僅加高圍牆，還在圍牆上加裝鐵絲網。

    對於總務處聲稱工程是為了「維護樹木生長與圍牆結構安全」，林岱樺反問：「維護樹木生長與加裝鐵絲網有什麼關係？如果有關，那植物園應該先加裝鐵絲網。圍牆結構安全與鐵絲網又有什麼關聯？如果有關，那麼結構技師都可以失業了，因為只需要裝上鐵絲網就能解決問題。」

    林岱樺進一步指出，國民黨此舉暴露了他們真正的恐懼–害怕面對民意與監督，尤其是害怕類似「太陽花學運」的民間抗爭再次發生。她表示：「身為台灣最高民意機關的首長，竟然用鐵絲網來保護自己，這樣的決策荒謬至極，充分顯示韓國瑜對人民聲音的恐懼與迴避。」

    林岱樺也預告，將提案拆除加高圍牆，還人民一個真正屬於他們的民意機關。她強調：「不敢面對民意的立法院，有什麼資格稱為民意機關？不敢面對民意的立委，又有什麼臉自稱民意代表？」她認為，作為民意機構，立院應該更開放、更透明，主動接受人民的檢視與批評，這才是符合民主價值的態度。

    最後，林岱樺呼籲，政府應當直視人民的需求與訴求，而非選擇以圍牆和鐵絲網隔離自己與人民。她表示，未來將繼續為推動台灣的民主改革努力，讓立院真正成為人民的機構，而非與人民隔絕的象徵。

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