藍營拒邀卓榮泰報告憲訴法覆議 民進黨：心虛不敢討論

民進黨中央黨部今召開「人民救濟最後途徑，藍白莫再封殺憲法法庭」記者會，由立委吳沛憶（中）、民進黨發言人吳崢（左）、律師陳又新（右）出席，為人民救濟權益發聲。（圖由民進黨提供）

2025/01/08 12:49

〔記者陳政宇／台北報導〕行政院日前針對「憲法訴訟法修正案」提出覆議，立法院國民黨團總召傅崐萁今（8日）揚言，拒邀行政院長卓榮泰赴立院報告，預計本週五（10日）將積極處理覆議案。對此，民進黨批評，國民黨和民眾黨封殺憲法法庭、以及人民權益救濟的最後管道，卻心虛不敢讓惡修後的「憲訴法」受討論，呼籲藍白同意覆議，別阻礙人權保障社會進步。

民進黨中央黨部今召開「人民救濟最後途徑，藍白莫再封殺憲法法庭」記者會，由立委吳沛憶、民進黨發言人吳崢、律師陳又新出席，為人民救濟權益發聲。

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吳沛憶表示，美國大法官金斯伯格曾比喻國會剝奪人民的保障，「叫人在滂沱大雨中把傘丟掉，因為他們沒淋到雨」，但藍白癱瘓憲法法庭，就是在雨天收傘讓人民淋雨，大法官保障人民權益、影響了99%救濟案；近年釋憲最具代表性就是大法官做出釋字748號解釋，讓台灣成為亞洲第一個同婚的國家，若當初沒有憲法法庭無懼社會壓力的做成解釋，「同婚合法化」恐怕在公投案就止步，這凸顯憲法法庭的重要性。

陳又新說明，憲法法庭與人民權益和訴訟有相當高的關聯性，一般訴訟程序包括一審、二審、三審，乍聽之下與憲法法庭無關，但一般法院審理案件必須依照法律、判例或是行政機關的解釋，因此當人民在這類案件想要爭取自身權益時，就必須透過憲法訴訟，說明行政機關函釋是否牴觸憲法或法律。

陳又新強調，依照司法院資料，憲法法庭的聲請案件，有高達99.1%、共6707件案件都來自民眾聲請，現在憲法法庭還未結案的案件中，也有高達95%是人民聲請案件。因此，當目前憲法法庭被藍白用人事同意權、加上「憲訴法」修惡的雙重限制下，高達95%、共441件的未結案人民聲請案件將全部停擺。

吳崢則指出，行政院日前對「憲訴法」提出覆議，尚待立法院處理程序，但國民黨和民眾黨心虛，不敢讓惡修後的「憲訴法」受到討論。他呼籲，讓卓榮泰在立法院說明詢答，讓社會大眾了解切身相關的議題，同時呼籲藍白兩黨同意覆議，別用倉促通過的修惡版本封殺憲法法庭，封殺人民權益救濟最後的管道。

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