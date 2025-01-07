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    首頁　>　政治

    警察退休所得替代率提高 內政部：恐引發離退潮衝擊治安

    立法院今三讀通過「警察人員人事條例修正案」，內政部表示，此修法不僅衝擊退撫基金財務，也恐造成現職警察人員提早退離，衝擊警力影響治安工作。（資料照）

    立法院今三讀通過「警察人員人事條例修正案」，內政部表示，此修法不僅衝擊退撫基金財務，也恐造成現職警察人員提早退離，衝擊警力影響治安工作。（資料照）

    2025/01/07 19:46

    〔記者李文馨／台北報導〕立法院會今（7日）在藍白聯手下三讀通過「警察人員人事條例修正案」，明定警察、消防等人員的退休所得替代率最高80%。對此，內政部表示，此修法不僅衝擊退撫基金財務，也恐造成現職警察人員提早退離，衝擊警力影響治安工作。

    內政部指出，政府近十年推動18項警察人員福利照護措施，包含105年成立「公益信託警察醫療及照護基金」；112年調高警察人員超勤加班支領上限至1萬9千元，同年5月也調高警勤加給15%，全國近7萬名警察受惠；113年也訂定深夜危勞勤務津貼每小時100元，以及提高提升因執行勤務遭受暴力或意外危害致全失能、死亡或殉職者慰問金發給額度等。

    內政部指出，此次修法在社會沒有共識下，提高警察人員退休所得替代率至80%，不僅衝擊退撫基金財務，而月退俸與現職薪資之差距過小，恐造成現職警察人員提早退離，嚴重衝擊警力影響治安工作。此外，三讀條文適用對象擴及移民及空中勤務總隊人員，恐有法律適用之疑義，違反相關退撫規定。

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