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    政院「國家人才競爭力躍升方案」 外國專才有效許可破7萬人

    行政院卓榮泰院長今日召開「行政院經濟發展委員會決議進度報告會議」，掌握「國家人才競爭力躍升方案」各部會執行進度。（資料照）

    行政院卓榮泰院長今日召開「行政院經濟發展委員會決議進度報告會議」，掌握「國家人才競爭力躍升方案」各部會執行進度。（資料照）

    2025/01/07 19:41

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院卓榮泰院長今日召開「行政院經濟發展委員會決議進度報告會議」，掌握「國家人才競爭力躍升方案」各部會執行進度。與會人士指出，「持續優化Talent Taiwan攬才服務」部分，截至2024年11月止，外國專業人才有效許可已達5萬4千餘人、特定專業人才累計許可近1萬7千人（含就業金卡），合計超過7萬人。

    與會人士表示，卓揆在聽取報告後，今天請國發會、經濟部、勞動部、數位部、教育部等相關部會積極推動進展、落實各項措施，瞭解業界需求、維繫溝通合作，藉此強化國家人才競爭力與素質，提高國際學生留台就業意願與機會，並延攬優質外國人才，提升我國人力資本。

    與會人士說，今日「國家人才競爭力躍升方案」會議相關進度，有關「強化國家未來人才競爭力」主軸，去年已新增核定崑山科大「電動車-晶片-充電樁」、南台科大「智慧電網」等2座基地，累積已達成核定20座基地總目標。

    「全球攬才」主軸部分，政府自今年1月1日公布並實施「外國人來台申請數位遊牧簽證資格審查處理要點」，正式接受申請，吸引數位遊牧人才；此外，在「持續優化Talent Taiwan攬才服務」部分，截至去年11月止，外國專業人才有效許可已達5萬4千餘人、特定專業人才累計許可近1萬7千人（含就業金卡），合計已超過7萬人。

    政院人士回顧，行政院經濟發展委員會於去年7月起已召開3次會議，以「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」為主軸，推動「兆元投資國家發展方案」、「打造台灣成為亞洲資產管理中心」、「推動國家人才競爭力躍升方案」、「中小微企業多元振興發展」、「青年多元發展」、「薪資提升及薪資透明化議題」、「雙就業與雙照顧」、「六大區域產業及生活圈」以及「140項重要建設」等計畫。

    他指出，卓揆在歲末年終之際，請政務委員持續盤整去年下半年重大會議的執行情形及進度，並表示從今年開始排定會議，目前先從經發會開始，農曆年前就會陸續依照經發會的決議事項執行進度召會進行討論，在農曆年後逐步檢視進度成果，這將是今年一整年重要的工作目標。目前政院已針對「青年多元發展」及「雙就業、雙照顧」召開盤整會議，並按會議決議持續辦理。

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