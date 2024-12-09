政院啟動「兆元投資國家發展方案」 將創造12.6萬個就業機會

行政院今日召開首場「行政院促進民間參與公共建設推進專案會議」，正式啟動「兆元投資國家發展方案」， 預期未來4年全國民間參與公共建設金額達6829億元，可望創造12.6萬個就業機會。（資料照）

2024/12/09 21:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院今日召開首場「行政院促進民間參與公共建設推進專案會議」，正式啟動「兆元投資國家發展方案」。由國發會、財政部、金管會盤點促參可行優先案源，預期未來4年全國民間參與公共建設金額達6829億元，可望創造12.6萬個就業機會。

行政院表示，未來將透過促參工作小組及法規調適小組，推動政府與民間共同提案機制，妥善解決法規調適相關議題。同時，結合新設立的促參專案辦公室及資本市場服務團兩大專業輔導團隊，引導民間資金投入國家建設，創造政府與民間雙贏，促成經濟成長新活水，實踐賴總統創新繁榮的國政願景。

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行政院指出，「兆元投資國家發展方案」推動「創新促參推進機制、優化投入公共建設之投融資條件、增加公共建設相關金融商品」三大策略主軸，透過院層級促參提案平台，以創新的公私協力促參提案機制，從部會計畫研擬階段審理促參可行性，並廣泛蒐集民間促參提案建議，擴增公共建設案源。

行政院說明，在優化投融資條件方面，政府已調降保險業投資公共建設型PE的RBC風險係數，盤點具公共建設性質的策略性產業案件，以利保險業適用較高投資限額，有助降低保險等民間資金的投資管理成本，增進資金運用彈性及效率。

另外，透過推動基金架構REIT、擴大發行永續發展債券及研議公共建設證券化等多元金融商品化策略，有效降低政府公共建設籌資成本，同時提供優質金融商品供民間業者投資。

行政院強調，國發會、財政部及金管會已盤點促參可行優先案源，包括：秀山長照園區開發、新莊北側知識產業園區轉運站、台南市運動藝文休閒園區、鳳山車站開發大樓、高雄捷運橘線O9站聯合開發等案；預期未來4年全國民間參與公共建設金額達6829億元，可望創造12.6萬個就業機會。

行政院提及，在引導民間資金間接投入國家建設部分，預計未來4年引導20億元保險資金投入公共建設型PE、鼓勵REIT基金投資公共建設規模450億元；也推動發行永續發展債券規模5100億至6100億元，已盤點可行項目包括：內政部及國家住宅及都市更新中心興建社會住宅、國立金門大學學生宿舍、高雄國際機場新航廈工程計畫、高雄市捷運工程、桃園市捷運工程及社會住宅等案。

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