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    八炯揭穿統戰手法 中共黨媒幹部急向鍾明軒道歉

    《海峽導報》幹部林靖東8日發文，向網紅鍾明軒（見圖）道歉。（翻攝自臉書）

    《海峽導報》幹部林靖東8日發文，向網紅鍾明軒（見圖）道歉。（翻攝自臉書）

    2024/12/09 20:29

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕Youtuber「八炯」本月7日上傳「中國統戰紀錄片」，揭露中共統戰部收買台灣網紅的手法，而片中，中國《海峽導報》幹部林靖東一度提及網紅鍾明軒，引起網友熱議。林靖東昨（8）日急忙出面回應，強調她不認識鍾明軒，「本不想理這種爛人爛事，但是關係到鍾明軒，我必須出來說清楚」。

    林靖東8日在臉書PO文，先澄清影片中網紅「閩南狼」陳柏源稱她是《海峽導報》社長，9日再貼出辦公室照片，刻意秀出門上「社委委員」的頭銜。

    林靖東在PO文中稱：「沒想到他（紀錄片協助拍攝者陳柏源）利用這一點釣魚。說他恨透民進黨，要跟鍾明軒合作爆料。我說我不認識鍾明軒，他說你們報社記者採訪過他。我回說，那我請他幫你聯繫。」

    林靖東補充說：「事後證實，我那位記者沒有採訪過鍾明軒，那條稿件是綜合的小稿。某些人見獵心喜，弄錯了。本不想理這種爛人爛事，但是關係到鍾明軒，我必須出來說清楚。不然污水都潑到鍾先生頭上。很對不起。」

    文末林靖東又再次向鍾明軒致歉，「再次跟鍾先生說對不起。我是閩南人，媽祖作證，我也只是從抖音上看到過鍾明軒先生。如果那兩個人繼續作惡，用掐頭去尾、誘導式的語音和影像消費我、霸淩我、誹謗我，以及視頻（影片）中所有受害者，我將聯合所有受害者，一起起訴他們。」

    鍾明軒也在threads發文否認被統戰，更強調「『身為兩岸（免費）共享的中華美人之宣傳大使』，這身分聽起來好像很高端，但實際上，我的旅遊影片就是自己掏錢拍的。」

    本報先前報導，「指動新媒體傳播有限公司」負責人林獻元，以及自稱是民調專家的退休副教授蘇雲華，被台中地檢署指控接受中共官方指示，收受人民幣13萬餘元，於總統大選競選期間，捏造不實總統大選民意調查9次，最後林被判徒刑8月，褫奪公權2年，蘇判刑4月，褫奪公權1年。

    當時檢方指出，滲透林獻元的「滲透來源」，就是中共福建省委員會轄下「海峽導報」的幹部兼記者林靖東，林靖東曾申請來台駐點採訪，但林獻元卻宣稱不知林靖東是「滲透來源」。

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