陳智菡女兒疑脫口「媽媽說蔡壁如很噁」 朱蕙蓉：孩子面前別亂說話

朱蕙蓉（圖）爆料陳智菡的孩子曾對電視上的蔡壁如脫口說「我媽媽最討厭她，說她很噁心」。（圖翻攝自朱蕙蓉臉書）

2024/12/09 19:31

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉近日爆料，白營立院黨團主任陳智菡的孩子曾對著電視上的前立委蔡壁如脫口說出「我媽媽最討厭她，說她很噁心」，引發熱議。針對陳智菡昨（8日）發文批造謠，朱蕙蓉今天（9日）反酸「在孩子面前就不要亂說話」。

朱蕙蓉爆料陳智菡、許甫夫妻曾帶女兒到電視台錄影，孩子在梳化間看見電視中的蔡壁如時，脫口說出「我媽媽最討厭她，每次看到她就說她很噁心」。陳智菡昨在臉書發文抨擊，指朱蕙蓉與其朋友從今年初就開始散播此消息，她曾致電向朱蕙蓉求證，朱蕙蓉說是節目主持人「視網膜」說的。

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接著陳智菡宣稱，錄節目當天主持人並未跟孩子私下相處，孩子唯一接觸到主持人的時間，只有在錄影前後，製作單位帶他們3人進棚與兩位主持人打招呼、結束後拍照道別，全程都沒有提到蔡壁如，「這個訊息讓我備感困擾，也為了沒有保護好孩子被而自責，我一直忍到8月份，傳得太誇張，才忍不住致電請朱女士不要利用一個6歲小孩，不在父母親身邊的時候來製造謠言。」

朱蕙蓉昨晚在臉書發文「沒有任何所謂的主持人跟我說過」，即否認消息來源是「視網膜」。但她今受訪指出，曾和柯文哲、蔡壁如講過。

朱蕙蓉今接受網路節目《新聞！給問嗎？》主持人、前柯市府幕僚柯昱安專訪時被問到此事，直言「有就是有，沒有就是沒有。我認為一個黨每天有這麼多事情要忙，不應該再談三姑六婆的事情。那確實這件事情我有跟民眾黨主席柯文哲、蔡壁如講過，我也在其他節目上講過，那就不再講了，我也不再做回應。」不過她也酸：「每一個父母親都應該保護他的小孩，有的時候在孩子面前就不要亂說話。」

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