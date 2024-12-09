陳玉珍「脫衣求碰瓷」？國民黨：吳沛憶霸凌女性穿衣自由

國民黨中央黨部9日記者會，批評民進黨立委「吳沛憶霸凌女性穿衣自由」，國民黨發言人楊智伃（右起）、台北市議員柳采葳、鍾沛君外套內穿運動內衣力挺。（記者方賓照攝）

2024/12/09 12:13

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院會6日發生朝野衝突，民進黨立委吳沛憶事後質疑國民黨立委陳玉珍「脫衣求碰瓷」，國民黨今日記者會，文傳會主委李彥秀、台北市議員鍾沛君和柳采葳、國民黨發言人楊智伃4位女將召開記者會聲援陳玉珍，後3人更穿上運動內衣，呼籲吳沛憶應該要為自己行為負責並道歉，而吳沛憶霸凌女性穿衣自由，呼籲民進黨應該給予吳沛憶應有處分，民進黨中央性平部更應該要勇敢表態。

李彥秀指出，從民進黨先前挺戒嚴的貼文，以及吳沛憶的發言都可看出，民進黨完全是一個威權、父權封建的政黨，民進黨雖然將原本的婦女發展部更名為性別平等事務部，但在性平議題上卻毫無進步，6日吳沛憶一連串對陳玉珍的攻擊，已經超出議事攻防的範圍，而是直接的人身攻擊，呼籲民進黨應該要做出處分。

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李彥秀表示，吳沛憶把性平議題當做個人政治利益的提款機，過去吳沛憶在台北市議會時，還成立過性平連線推出五大政策方案，但是短時間內吳沛憶的崩壞讓人歎為觀止，從一個性平的守護者變成性平的加害者。

李彥秀強調，回顧去年民進黨內部發生黨工性騷擾事件，民進黨上下冷漠以對，就是民進黨的縱容包庇的共犯結構，讓民進黨的性平意識大倒退，她再次提醒民進黨，若把性平議題當成政治利益的自助餐，一定會讓所有的婦女與民眾心寒。

柳采葳指出，任何人都有選擇自己穿著的權利，不論今天穿什麼都不違法，更何況陳玉珍裡面還有穿襯衫。吳沛憶不只毫無性別平權概念，而且還刻意造謠，將陳玉珍的穿著跟碰瓷扯上關係，刻意把女性的穿著貼上負面標籤，她的潛台詞就是若女性受到不平等的對待、暴力的對待，就是因為穿的不優雅、不好看。這種譴責被害人的心態要不得，而且還是從立委口中講出來，簡直無恥到不行。

鍾沛君表示，吳沛憶迄今仍堅持不道歉，其實對不起的不只有陳玉珍，吳沛憶還扯到立法院長韓國瑜說國會議事廳要穿著端莊，陳玉珍當時穿黨團發的白色外套，完全沒有問題，什麼時候變成執政黨來做服裝糾察隊？鄭重呼籲吳沛憶應立即道歉，不要再凹。

楊智伃表示，民進黨監督在野立委穿衣的自由非常荒謬，吳沛憶應該要對得起女性的權利，不應讓女性被歧視、穿衣自由被打壓。呼籲吳沛憶應該要跟陳玉珍道歉，更應該對天下的女性道歉，因為吳沛憶濫用女性的權利，去踐踏女性的穿衣自由。希望大家尊重所有性別的選擇，不要把歧視與貶低帶到國會殿堂，更不要帶到日常生活。

立法院國民黨團今天召開記者會，反駁民進黨立委吳沛憶質疑國民黨立委陳玉珍（左）在上週議事衝突中「脫衣求碰瓷」，國民黨立委徐巧芯（中）現場脫外套秀出運動內衣；右為立委許宇甄。（記者王藝菘攝）

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