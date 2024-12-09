兩岸企業家峰會年會廈門登場 王滬寧未出席改發致賀信

中共大型統戰活動「2024兩岸企業家峰會年會」今日在廈門登場，中國全國政協主席王滬寧在致賀信中指出，中國將堅持「一中原則」和「九二共識」，堅決反對台獨分裂和外來干涉。（路透檔案照）

2024/12/09 11:36

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「2024兩岸企業家峰會年會」今日在廈門登場，往年會出席此活動的中國全國政協主席王滬寧今年改發致賀信，表示中國將堅持「一中原則」和「九二共識」，堅決反對台獨分裂和外來干涉。他並呼籲，兩岸企業家峰會要繼續發揮「橋樑紐帶」作用，壯大中華民族經濟。

兩岸企業家峰會今年年會主題為「打造兩岸新時代產業鏈、促進兩岸經濟融合發展」，中共主要目的是要重建中國紅色供應鏈、爭取台商回中國投資。

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今年台灣出席人員有兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄、前行政院副院長杜紫軍，以及兩岸企業家峰會副理事長陳瑞隆、秘書長尹啟銘、常務理事焦佑倫、許舒博，台灣區電機電子工業同業公會會策顧問劉憶如、國光生物科技董事長詹啟賢等人。

往年會出席此活動的王滬寧並未出席，今年由中國國台辦主任宋濤代為宣讀致賀信。王滬寧於致賀信中表示，支持2024兩岸企業家峰會年會召開之際，謹代表中共總書記習近平和中共中央對年會的召開表示熱烈祝賀。多年來，兩岸企業家峰會廣泛團結兩岸企業及工商界人士，為促進兩岸關係和平發展、融合發展做出重要貢獻。

王滬寧稱，在中國新時代新征程，兩岸企業家峰會要繼續發揮「橋樑紐帶」作用，增進兩岸交流交往，推動兩岸經濟合作高質量發展，壯大中華民族經濟。中共20屆三中全會對進一步全面深化改革，推進中國式現代化做出系統部署，為兩岸交流合作，共同發展，互利共贏注入新動能，提供新機遇。

王滬寧說，將深入貫徹中共20屆三中全會精神，堅持一中原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外來干涉，促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，支持台胞台企參與中國式現代化建設，共享中國發展進步成果，增進兩岸同胞親情福祉。

據了解，該年會除開幕致詞外，相關會議採閉門形式，由於今年峰會主題涉及「重組紅色供應鏈」及「倡議台商重返中國」，在全球供應鏈重組及中國正遭逢各種全球科技出口管制之際，具有相當敏感性。

據透露，一向立場與北京親近的三三會理事長林伯豐以「有事」為由，改派秘書長出席。北京更透過參加峰會的相關前國民黨黨政要員，向台灣金融及科技業領袖暗示「慎為考量沒有出席的後果」。他們憂心相關投資及在中國分支可能受到壓力，最後只好選擇低調與會。

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