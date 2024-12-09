中國統戰不只網紅！ 招名威指學術界也被「紅錢」滲透

招名威指出，學術界也如同網紅界，當教授要研究卻苦無經費時，對岸捧著「紅錢」過來收買，很容易一下子心就飄過去。（彭博社）

2024/12/09 14:13

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕反共網紅「八炯」日前推出「中國統戰紀錄片」，揭露中國統戰部門如何收買台灣網紅，引發網路社群廣大迴響。中原大學生物科技學系副教授招名威今早在臉書發文指出，學術界也如同網紅界，當教授要研究卻苦無經費時，對岸捧著「紅錢」過來收買很容易一下子心就飄過去。

招名威在臉書貼文中指出，八炯影片中光是一個縣級統戰支部就滲透台灣這麼多網紅，想像一下中國有多少縣多少支部，每個都來大撒幣的話，台灣有多少人可以抵抗紅錢誘惑？但這也就讓人理解，為何這些網紅的立場可以說變就變，就像鍾明軒那樣「可能收了紅錢嘛」。

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招名威提到：「其實學術界聽聞也是一樣的，簡單來說，就是錢！而且滲透是很到位的！」招名威指出，教授要做研究但沒有經費，當對岸捧著紅錢過來收買時，很容易一下就飄過去，前幾年太多這種教授，不用說給你國家級的千人計劃，省級、市級的項目還多得是，個個都是百萬人民幣起跳，還給你掛個特級優秀講席教授頭銜，有留學名校經驗的更好，而且一年只要來講學三週，錢就直接打到「國內」的戶頭。

招名威表示，更扯的是，若直接入職當地崗位，研究費用再加給，還額外配宿舍和助理，「這些好處太甜了，算算看早年有多少台籍教授入坑」？招名威說，更不用說那些一天到晚飛對岸去參訪講學的學者了，同時擔任幾個高校幾個職位呢？有多少好處大家自己想吧。

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