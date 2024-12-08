八炯影片揭舔共網紅「悲哀真相」 杜承哲酸：惡性競爭的行業！

八炯（右）近日與陳柏源揭露中國統戰部門收買台灣網紅的各種手段，引發熱議。（記者董冠怡攝）

2024/12/08 20:06

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕反共網紅「八炯」近日發布影片，與曾經是中國統戰樣板的饒舌歌手「閩南狼」陳柏源揭露中國統戰部門收買台灣網紅的各種手段，引發各界熱議。針對影片中透露舔共網紅其實賺不了多少錢，醫師杜承哲忍不住吐槽：舔共真的沒出息！

八炯近日發布「中國統戰紀錄片」引爆輿論，杜承哲在臉書發文表示，「八炯的影片揭示了一個悲哀的真相，連應該要好好收買起來的舔共網紅，實際上也是一個很惡性競爭的行業，幾乎大部分的知名舔共網紅都沒賺到什麼好處！既然沒錢，那為什麼前仆後繼呢？靠的都是話術啊！」

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他接著說：「很多年輕女生看小紅書、抖音，看到流量高的網美炫富，就說『那我高中不要唸了，去中國做網紅』，弄了3、5年灰溜溜回來找工作的也很多。只是因為很丟臉，人家也可以質疑你『是你自己不會經營』，所以不會上網到處講。

「有些網紅，則是『別人的KPI』，一開始聯繫到的，先負責帶沒去過的人去，每帶一個網紅過去，就給6000到8000人民幣，一趟如果帶10個也是很好賺。被帶去的，統戰部在輪番上陣，用同一套話術洗他們，如果覺得這種賺錢方式有吸引力，下一次就從下線變上線，生生不息，算是比較新型態的賺人民幣方式。」

杜承哲直言，「各種手法，都謠傳有人賺到不少，實際上賺得多的，像日本製的壓縮機一樣稀少。這有點像《影后》裡演的，在面試小演員時說『這大紅的機會不一定是你的，但中國市場大呀』、『所以你要先努力爭取、努力表演啊』、『說不定下一次就給你操作，做一檔大的，事情要看長遠』……」。

「所以直到現在，別說『2、3萬很少』，還有一大群『自干（乾）五』，也就是被白嫖的小粉紅，拼命地舔拼命的做，看會不會受到青睞。總歸一句話，舔共沒出息啊！」

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