陳佩琪稱柯文哲不知簽公展文有罪 游淑慧：無公益理由就給京華城利益

北市議員游淑慧。（資料照）

2024/12/08 10:56

〔記者蔡思培／台北報導〕民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉京華城案被收押禁見，妻子陳佩琪今天在臉書發文指，深信柯文哲不知簽公展文會有罪，若知簽下去就是5年以上牢獄之災怎麼會簽。不過北市議員游淑慧質疑，蓋一個公展文當然不必然會有罪，會有問題的是沒有公益理由就給業者巨大利益，左手給利益、右手收好處，若這些也合法的，貪污差不多能除罪化。

陳佩琪在臉書指，柯文哲曾跟她說在京華城案中只簽一只公展文，該不該給容積、給多少，交專業的委員會去決定，並交給專案經理人處理，此後未過問，有什麼證據說柯文哲「用各種手段多次招開都委會、促成京華城改建案擴增」，又說他「涉違背法令」。

請繼續往下閱讀...

陳佩琪也質疑，有人說柯文哲簽了京華城的公展文，就違法，就有罪了？她指出，若一個簽下去就是5年以上圖利重罪的公展文，公務體系內為何會層層往上送到市長室構陷市長入罪呢？她也更不相信北市優秀、資深的公務員會集體法盲，送個簽下去就5年徒刑以上的公展文給市長簽？她深信柯文哲不知道簽公展文會有罪，「若柯文哲知道簽下去就是5年以上的牢獄之災，怎麼會簽呢？」

不過游淑慧隨後也發文指，蓋一個公展文當然不必然會有罪，會有問題的是沒有公益理由就給業者巨大利益，或左手給利益、右手收好處，插手介入訴訟中的案子；和民代多次開會並親自交辦加速案件進行，案件進行中與業者頻繁會面並接受業者捐款。游淑慧質疑，「這些事如果也是合法的，那貪污也差不多能除罪化了」。

游淑慧認為，妻子幫先生喊冤可理解，但陳佩琪過去也是北市聯合醫院醫師，算是公務員，應該知道官員廉潔的貞操很重要。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法