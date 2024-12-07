八炯揭中國統戰黑幕 矢板明夫列「4大要點」：反守為攻反制

網紅八炯（左）和歌手陳柏源（右）拍片揭發中國如何收買台灣網紅。（擷取自攝徒日記頻道）

2024/12/07 23:10

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕Youtuber八炯昨（6日）揭密中國的統戰方法，也找來饒舌歌手陳柏源分享自身經驗，更爆出網紅鍾明軒疑似早與對岸有合作關係。對此，媒體人矢板明夫就分享「4大要點」，並認為台灣不只要提防對岸的各種滲透，還「應該想一些反制措施。」

矢板明夫於臉書粉專上提到，許多觀眾從八炯新上架的紀錄片中，都感受到了強烈的啟發與震撼，也讓大家認識到了中共對台灣統戰行動的諸多層面，「有些內容雖然以前也有媒體報導過，但是這一次，透過影片中具體的人物對話，將許多細節展現出來了。」

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矢板明夫也列出值得留意的「4大要點」。首先，中國的對台部門的經費，已經大大不如以往。矢板明夫認為，中國從前是毫不吝嗇地支付費用，來收買這些台灣網紅，此時變得如此謹慎，甚至討價還價，都顯示出這些出賣台灣的網紅們，現在所能獲得的利益，已經大幅降低了。

其次，矢板明夫覺得，影片提到數名網紅的立場不斷反覆，也顯示出統戰手段的廣泛性和複雜性，尤其是華僑學校被指出直接隸屬於統戰部，每年數以百計的台灣畢業學生，都直接對台灣社會造成潛在影響。「華僑學校的畢業生，今後還會源源不斷地回到台灣社會，這一點非常令人憂心。」

另外，矢板明夫也提到，影片中強調了台商和中國合作時的風險，指出了很多台商在當地被剝削的例子，不但財產有可能被巧取豪奪，甚至生命還會受到威脅。因此他呼籲，台商在中國做生意時，需要清楚明瞭這種潛在的危險。

矢板明夫警惕，中國最主要的攻擊、抹黑對象，是台灣的社會制度和民進黨政府，以企圖破壞台灣的政治環境。尤其中國對台灣網紅進行的言論操控，旨在製造分裂與混淆，讓很多人為了一點蠅頭小利，不惜出賣自己的故鄉、親人、朋友，這些都值得大家警惕。

最後，矢板明夫說，八炯的這部紀錄片相當有價值，能讓大家認識到台灣面臨的挑戰是多麼艱鉅。他也感慨，「台灣社會以及執政黨，不但要提防來自對岸的各種滲透，也不能夠只守不攻，應該想一些反制措施。」

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