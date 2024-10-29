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柯P帳房「橘子」被註銷護照 吳怡萱：超思吳諭非也在日本啊

台灣民眾黨29日記者會，右起：民眾黨發言人吳怡萱、秘書長周榆修、立委黃國昌、林國成。（記者廖振輝攝）

台灣民眾黨29日記者會，右起：民眾黨發言人吳怡萱、秘書長周榆修、立委黃國昌、林國成。（記者廖振輝攝）

2024/10/29 13:01

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，本週將召開延押庭，週刊今爆，滯留於日本的柯貼身帳房「橘子」許芷瑜雲端行事曆遭破解，記載她陪柯赴威京集團總部拜會威京集團總裁沈慶京2次以上。民眾黨發言人吳怡萱今日反問，身為畜產會採購雞蛋案窗口的超思負責人秦語喬女兒吳諭非，同樣人在日本，北檢似乎毫無作為。

週刊揭露，許芷瑜在京華城貪汙案有關鍵角色，8月29潛逃日本後10月25日遭北檢依洗錢及「政治獻金法」等罪通緝、護照廢止註銷。「橘子」除了陪柯文哲赴陶朱隱園與沈慶京會面，她的Google雲端行事曆已遭破解，記載她2次以上陪柯赴威京集團總部拜會沈，並註明「亞虎來接」，「橘子」搭柯文哲的座車到集團地下停車場，再由朱亞虎下樓接應她與柯文哲。

對此，民眾黨秘書長周榆修表示，這些應去問北檢，他倒是蠻困惑的，北檢這2個月都在做什麼？一覺醒來才發現還有人在外面？若有證據就光明正大的起訴、好好辦案。

吳怡萱則說，現在大家一直說「橘子」怎麼樣，但她要再次強調，「橘子」現在人在日本，護照被註銷，如此對待是否符合司法標準，社會大眾自有公評；反觀，超思案關鍵人物吳諭非人也還在日本，昨天北檢約談前農業部長陳吉仲、前中央畜產會董事長林聰賢、農業部長陳駿季等3人，卻像過個場一樣，喝喝茶就請回，吳諭非到底扮演什麼角色，北檢似乎無所作為。

吳怡萱抨擊，民眾對於司法的不信任，週刊應該負很大的責任，現在連民進黨立委都受不了，週刊每週一爆，連雲端行事曆都能寫成「破解」，真是讓人大開眼界，偵查不公開到底能否落實？

民眾黨立委黃國昌則批評，黨部同仁大家都在說，看不懂週刊在寫什麼，好像是北檢「已知用火」，那個行程中央黨部的人大家都知道，似乎在製造懸疑跟緊張，令大家覺得疲憊。

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