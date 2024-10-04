為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

關心基隆災情遭藍委批「政治鬥爭」 劉世芳：昨與謝國樑通過電話

劉世芳說，她昨晚有和基隆市長謝國樑通過電話，強調自己作為災害應變中心指揮官，關心災損並無任何政治考量。（資料照）

劉世芳說，她昨晚有和基隆市長謝國樑通過電話，強調自己作為災害應變中心指揮官，關心災損並無任何政治考量。（資料照）

2024/10/04 10:43

〔記者林哲遠／台北報導〕颱風山陀兒來襲，基隆市區多處傳出淹水和土石流災情，內政部長暨災害應變中心指揮官劉世芳昨主持工作會報時特別關心，基隆市府回報疏散撤離人數狀況，卻被在地藍委批評「政治鬥爭」。劉世芳今日在立院受訪時說，她昨晚有和基隆市長謝國樑通過電話，強調自己作為災害應變中心指揮官，關心災損並無任何政治考量。

劉世芳表示，她昨晚8時至9點間，有跟基隆市長謝國樑通電話，關心基隆連日大雨，昨天更創下歷史新高，尤其基隆幾乎都是山坡地，擔心有土石流、大規模崩塌狀況，且基隆民宅非常靠近山坡，相關情形一定會發生。

劉世芳透露，昨天在提醒基隆市政府在關於撤離、土石流淺勢區部分要確切告訴內政部，所以在與謝國樑通話時，謝也清楚回覆撤離狀況，並說明有拒絕撤離的部份，他也以市長身分要求強制撤離。

針對兩度點名基隆沒有即時回報撤離狀況，被國民黨立委林沛祥抨擊是政治鬥爭，企圖影響謝國樑罷免案，劉世芳回應，她身為中央災害應變中心指揮官，每條生命都非常寶貴，這次山陀兒颱風所造成的災損，不論在什麼地區，該怎麼處理就怎麼處理，跟政治操作並無關係。

劉世芳重申，昨天她有跟謝市長通過電話，縱使山陀兒颱風轉成熱帶性低氣壓，不過在今天早上，基隆仍有一定規模的崩塌狀況，仍要提醒基隆、新北瑞芳、花蓮、台東、高屏等六個縣市都維持一級開設，所以應變中心也是維持一級開設。

至於高屏災情嚴重，劉世芳說，昨天下午、晚上，到今天早上，也請國防部針對東北三縣市、高雄地區出動軍隊幫忙救災、復原工作，今天上午8時國防部幾個做戰區軍隊，已經出動大約1500人以上。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
2死1失蹤490人傷 宜花雨不比南部少
2024/10/04 05:30

2死1失蹤490人傷 宜花雨不比南部少
基隆淹水土石流今要上班課！謝國樑臉書被灌爆「難怪被罷免」
2024/10/04 06:59

基隆淹水土石流今要上班課！謝國樑臉書被灌爆「難怪被罷免」
impression

芭比夢想慶典耀眼登場！Global Mall週年慶推限定拍照櫥窗、聯名會員禮
基隆多處傳土石流災情 劉世芳特別點名：都沒回報撤離人數！
2024/10/03 18:44

基隆多處傳土石流災情 劉世芳特別點名：都沒回報撤離人數！
基隆離颱風最遠卻多處淹水 學者胡川安：不花錢清水溝、只顧著放假
2024/10/03 17:15

基隆離颱風最遠卻多處淹水 學者胡川安：不花錢清水溝、只顧著放假
劉世芳關心基隆災情被藍委嗆閉嘴 洪申翰批：為謝國樑犧牲市民
2024/10/03 19:34

劉世芳關心基隆災情被藍委嗆閉嘴 洪申翰批：為謝國樑犧牲市民
市民好氣又好笑！大量土石沖入民宅 謝國樑：拿沙包先擋一下......
2024/10/03 19:03

市民好氣又好笑！大量土石沖入民宅 謝國樑：拿沙包先擋一下......
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播