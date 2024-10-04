關心基隆災情遭藍委批「政治鬥爭」 劉世芳：昨與謝國樑通過電話

劉世芳說，她昨晚有和基隆市長謝國樑通過電話，強調自己作為災害應變中心指揮官，關心災損並無任何政治考量。（資料照）

2024/10/04 10:43

〔記者林哲遠／台北報導〕颱風山陀兒來襲，基隆市區多處傳出淹水和土石流災情，內政部長暨災害應變中心指揮官劉世芳昨主持工作會報時特別關心，基隆市府回報疏散撤離人數狀況，卻被在地藍委批評「政治鬥爭」。劉世芳今日在立院受訪時說，她昨晚有和基隆市長謝國樑通過電話，強調自己作為災害應變中心指揮官，關心災損並無任何政治考量。

劉世芳表示，她昨晚8時至9點間，有跟基隆市長謝國樑通電話，關心基隆連日大雨，昨天更創下歷史新高，尤其基隆幾乎都是山坡地，擔心有土石流、大規模崩塌狀況，且基隆民宅非常靠近山坡，相關情形一定會發生。

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劉世芳透露，昨天在提醒基隆市政府在關於撤離、土石流淺勢區部分要確切告訴內政部，所以在與謝國樑通話時，謝也清楚回覆撤離狀況，並說明有拒絕撤離的部份，他也以市長身分要求強制撤離。

針對兩度點名基隆沒有即時回報撤離狀況，被國民黨立委林沛祥抨擊是政治鬥爭，企圖影響謝國樑罷免案，劉世芳回應，她身為中央災害應變中心指揮官，每條生命都非常寶貴，這次山陀兒颱風所造成的災損，不論在什麼地區，該怎麼處理就怎麼處理，跟政治操作並無關係。

劉世芳重申，昨天她有跟謝市長通過電話，縱使山陀兒颱風轉成熱帶性低氣壓，不過在今天早上，基隆仍有一定規模的崩塌狀況，仍要提醒基隆、新北瑞芳、花蓮、台東、高屏等六個縣市都維持一級開設，所以應變中心也是維持一級開設。

至於高屏災情嚴重，劉世芳說，昨天下午、晚上，到今天早上，也請國防部針對東北三縣市、高雄地區出動軍隊幫忙救災、復原工作，今天上午8時國防部幾個做戰區軍隊，已經出動大約1500人以上。

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