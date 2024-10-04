僑胞搶頭香報到雙十慶典 徐佳青：返國人數有望突破5千破8年紀錄

僑委會委員長徐佳青今（4）日出席113年十月慶典僑胞回國報到暨i僑卡特約商店推廣記者會，除致詞及頒發首位報到僑胞禮品外，並偕同圓山飯店董事長葉菊蘭進行推廣啟動儀式。（記者叢昌瑾攝）

2024/10/04 10:53

〔記者方瑋立／台北報導〕僑務委員會「十月慶典僑胞回國報到」活動今（4）開跑，首名報到僑胞上午6時即搶得「頭香」，獲贈圓山飯店餐券。僑委會委員長徐佳青表示，目前已有4千位僑胞線上報名成功，再加上過往每年皆有1千名現場報名，今年有望打破過去8年返國僑胞人數紀錄。

僑委會今（4）舉行「十月慶典僑胞回國報到暨i僑卡特約商店推廣記者會」，由委員長徐佳青頒發首位報到僑胞紀念品，並與圓山大飯店董事長葉菊蘭共同頒獎給獲獎僑胞，僑委會副委員長阮昭雄、呂元榮，僑委會主任秘書張良民亦共同出席。

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徐佳青表示，今年第一位報到是來自美國舊金山灣區的潘姓僑胞，早上6點不到就已經在會場外面排隊等候，現場僑胞報到盛況空前，也凸顯出對雙十慶典的熱切期盼。過去2日雖受颱風影響，但各項國慶籌備活動並未停滯，仍在積極完備。

徐佳青指出，今年線上已有超過4千名僑胞成功報名返國參加國慶，再加上過去慣例，可預期再有1千人現場報名，總數可能突破5千，預估會打破8年以來紀錄，象徵著全球僑胞對中華民國台灣的強大向心力。

徐佳青續指，明（5）日在台北大巨蛋舉行的國慶晚會，雖受主辦單位北市府提供的名額限制，只有2千名僑胞可以參與，但歸國僑胞仍可選一參加晚會、升旗或煙火晚會。另外，僑委會i僑卡發行已突破8萬張，今年更有包括圓山大飯店在內，逾600商家共襄盛舉，也特別邀請34家旅行業者規劃162條國內旅遊路線，花東地區路線補助更加碼至每人3600元，相關活動將一直持續到10月底。

徐佳青強調，中華民國台灣今年在國際局勢變化中，仍堅守自由民主的價值，總統賴清德將持續帶領台灣走向民主、和平、繁榮的新台灣，政府也鼓勵海外僑胞投資和關注台灣五大信賴產業，讓作為人工智慧島的台灣為自己帶來獲益。

除了潘姓僑胞搶得頭香並獲得圓山飯店餐券外，徐佳青與葉菊蘭也現場摸彩、頒發「圓山大飯店住宿券」，由美國僑胞邱姓女士幸運獲獎。

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