罷樑車隊掃街高喊「拆樑去」 民眾批謝國樑根本韓國瑜翻版

民眾把基隆市長謝國樑照片弄來製成罷免看板。（記者羅國嘉攝）

2024/09/28 17:49

〔記者羅國嘉／基隆報導〕基隆市長謝國樑罷免案即將在10月13日投票，拆樑公民團體「山海公民拆樑行動」今天下午車隊掃街，高喊「10月13日同意罷免，10月13日基隆換新衫，我們隊伍拆樑去」，更有民眾直呼謝國樑「根本是立法院長韓國瑜翻版」；拆樑公民團體也列出30個「罷樑理由」，呼籲市民投下罷免票。

拆樑團體在基隆車站北站集結，餘百志工、民眾騎機車加入車隊掃街，大家綁頭巾、掛標語，也有人掛上發揮創意的標語，聲勢浩蕩出發，路上有許多支持者比讚加油，但也有遇到不同意的民眾。

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山海公民拆樑行動發言人李晏蓉說，要罷免謝國樑就是因為他選前承諾，選後卻不理，她列出30個罷樑原因，其中包含選前騙送Gogoro，選後「變變變」，11億元預算變27.5億元，民眾一樣沒有Gogoro；花1500萬到處亂舖人工草皮，破壞都是景觀，浪費公帑；2023年市長施政滿意度調查，全國倒數第二名；二手公車品質差，拋錨事故頻傳等。

網紅皮筋兒也到場支持，她說，因為謝國樑濫公權力在東岸商場爭議破門的行為，後續還有亂編預算、標案多和「謝友友」有關，讓人認為涉嫌土地的狀況，而市民不滿要罷免的理由，就是他已不適任基隆市長，且已經無法忍耐到任期結束，為了要止損才站出來罷免。

有民眾從雲林到基隆聲援罷免，她受訪痛批，基隆一年的總預算大約是2百億元，其中27億元要去弄電動車，雖有環保的政策，但不能用這樣政策來排擠基隆的其他基礎建設，包含交通、長照、教育等，這樣的情況就像國民黨退總預算的道理是一樣，甚至根本就是立法院長韓國瑜的翻版。

民眾在車隊掃街舉罷免謝國樑布條。（記者羅國嘉攝）

民眾舉10月13日一起來罷免手舉牌。（記者羅國嘉攝）

拆樑公民團體「山海公民拆樑行動」辦車隊掃街；圖為大合照。（記者羅國嘉攝）

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