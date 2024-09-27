基市民進黨團批謝國樑施政4連敗 鄭麗文反嗆林右昌要負全責

國民黨27日由基隆市黨部主委吳國勝（右二）、發言人黃申棟（左一）、律師潘艾嘉（右一）及鄭麗文（左二）召開回應時事記者會，（記者俞肇福攝）

2024/09/27 14:45

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市議會民進黨黨團今天（27日）開記者會，批評基隆市長謝國樑在施政民調及執行率表現已「4連敗」，是不及格的市長。國民黨守護基隆小組發言人鄭麗文反嗆，前基隆市長林右昌8年執政失敗，「今天基隆之所以會吊車尾，百分之百民進黨要負所有的責任，尤其是林右昌要負所有的責任。」

國民黨今天由基隆市黨部主委吳國勝、發言人黃申棟、律師潘艾嘉及鄭麗文召開回應時事記者會，指日前民進黨議員鄭文婷指控市長謝國樑在淹水夜在內湖豪宅睡大覺，為不實指控，當天市長在基隆家中，將對鄭文婷提出違反選罷法告訴。

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鄭麗文說，遠見做的是整體城市競爭力的評比，根據是什麼不得而知，但如果整體的城市競爭力如此低落，只證明一件事，那就是過去民進黨8年的執政徹底失敗，也證明當初為什麼市民想要變天、政黨輪替。

鄭麗文表示，謝國樑上任市長不過才1年多，可見肩上擔子有多重多難，第一年的預算都還是前朝編的，謝國樑兢兢業業、日以繼夜為市政奔波，要先收拾前朝留下的爛攤子，還有這麼多弊案，還要面對這麼多人扯他後腿，祭出罷免。

她指出，這些數據證明基隆人有多麼希望基隆可以迎頭趕上，基隆市現在變成惡毒政客、民進黨政客爭逐權利的一塊肥肉而已，民進黨為了政治鬥爭，不惜犧牲基隆的前途，打擊基隆市政府，「今天基隆之所以會吊車尾，百分之百民進黨要負所有的責任，尤其是林右昌要負所有的責任。」

針對前市長、民進黨秘書長林右昌日前臉書的千字文，對謝國樑團隊多所批評，鄭麗文表示，基隆市過去8年執政失敗，他有很多的責任，還有司法認證的重大弊案，都是林右昌的恥辱，但民進黨就是喜歡用這樣的人，他奉勸林右昌，每天要好好面對今天職位的責任，不要老是輸不起，一直回頭看「基隆人不想再看到他」的基隆市，不要陰魂不散，請他放過基隆市，基隆人要有一個新的開始。

針對國民黨基隆市長謝國樑民調「四連敗」，國民黨守護基隆小組發言人鄭麗文（中）批評，前民進黨籍基隆市長林右昌執政8年要負全責。（記者俞肇福攝）

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