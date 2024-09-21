死刑有條件合憲 藍委：走向實質廢死、對受害者家屬沒正義

國民黨立委王鴻薇。（記者劉宛琳攝）

2024/09/21 11:18

〔記者劉宛琳／台北報導〕憲法法庭針對37名死刑犯聲請死刑違憲釋憲案，昨天判決死刑「有條件合憲」。國民黨立委表示，一、二、三審的法官都要一致判決死刑，難免讓外界認為這已經是走向「實質廢死」的狀態，這樣的做法對受害家屬來說，沒有公平正義。

國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，雖然死刑是合憲的，但又加了很多關卡，例如未來判死刑要所有合議庭的法官通通都要同意執行死刑，這樣的做法會使得一個重大的刑案，3加3加5（一、二、三審的法官人數），根本要11個法官都要死刑才能判死刑，等於未來要判死刑是難上加難。

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王鴻薇表示，大法官這樣的一個做法，也不過是不想背負廢死的惡名，但是又讓未來判死刑更為困難，這樣的做法還是對於所有受害家屬來說，沒有正義、沒有公平，扼殺司法做為社會正義最後一到防線的功能。

國民黨立委洪孟楷表示，大法官做出「死刑有條件合憲」的說明，令全民感到遺憾且困惑，說穿了就是八大關卡、文字遊戲。實質廢死不是進步，用一、二、三審的法官都要一致判決，且案情嚴重才能判處死刑，根本已經是設立條件。

洪孟楷表示，大法官已經不只是憲法的守護者，更以立法者自居，所以才會在法令上面來增設條件，要求後續的法官都要依其條件來判決。這樣的做法分明把自己當成立委來看待，逾越了大法官應有的權限。

洪孟楷表示，再者，所謂的一、二、三審的法官都要一致判決，這已經是一票否定制，難免讓外界認為這已經是走向實質廢死的狀態，但在台灣社會完全沒有這樣的民意基礎，有8成的民意其實是不希望廢除死刑的。

洪孟楷強調，這樣子解釋憲法的的方向，絕對不是一個進步的象徵，竟然大法官做出這樣的解釋，也要接受全民的檢驗，8成的民意會繼續告訴大法官，這樣的解釋和台灣的民情確實背道而馳。

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