北士科調查報告建請送檢廉監 調查小組成員黃瀞瑩：僅剩政治口水

黃瀞瑩針對北士科專案調查報告發表意見。（取自民眾黨台北市議員黃瀞瑩臉書）

2024/09/20 19:30

〔記者楊心慧／台北報導〕前台北市長柯文哲任內的北投士林科技園區設定地上權案，北市議會跨黨派議員成立調查專案小組，今（20日）進行最後一次會議定稿，內容包含八點檢討及結論，將建請送監察院、北檢、廉政署。調查小組成員、民眾黨北市議員黃瀞瑩表示，市民期待的調查報告應是公正客觀、毋枉毋縱，遺憾的是，我們似乎只剩下政治口水在含沙射影。

黃瀞瑩指出，北士科專案調查小組歷經六次會議，結案報告今天出爐，她身為專案調查小組成員想說，招標過程合法合規，幾分證據說幾分話，調查過程中，多位市府官員、相關廠商皆與會，並提供許多資料說明當時的決策過程。

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面對調查報告的「結論」與「評論」，黃瀞瑩說明，市府積極提出許多證據，證實確有該場會議，但元大僅以密函方式說明兩名與會員工已離職，事實上策威顧問公司在專案小組的訪談中是有明確說明，該場會議真實存在，且元大離職員工「全程到尾都參加會議」，並願意提供人證、物證。

黃瀞瑩表示，新光人壽來函，吳欣盈任職期間並未掌管不動產事務，新光人壽與柯市府間是否有涉及圖利或任何不法行為？調查小組調查過程，並無查出任何違法讓財團發大財的事證與證詞。

黃瀞瑩也質疑，積極針對流標標案進行檢討修正，錯了嗎？調查中翻閱過往文件，可發現市府只是積極針對流標的標案，進行檢討及動態調整招商策略，以符合市場需求，並不能簡化為「為標而標」。

黃瀞瑩最後也說，市民期待的調查報告應是公正客觀、毋枉毋縱，遺憾的是，我們似乎只剩下政治口水在含沙射影。

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