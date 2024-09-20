為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    北士科調查報告建請送檢廉監 調查小組成員黃瀞瑩：僅剩政治口水

    黃瀞瑩針對北士科專案調查報告發表意見。（取自民眾黨台北市議員黃瀞瑩臉書）

    黃瀞瑩針對北士科專案調查報告發表意見。（取自民眾黨台北市議員黃瀞瑩臉書）

    2024/09/20 19:30

    〔記者楊心慧／台北報導〕前台北市長柯文哲任內的北投士林科技園區設定地上權案，北市議會跨黨派議員成立調查專案小組，今（20日）進行最後一次會議定稿，內容包含八點檢討及結論，將建請送監察院、北檢、廉政署。調查小組成員、民眾黨北市議員黃瀞瑩表示，市民期待的調查報告應是公正客觀、毋枉毋縱，遺憾的是，我們似乎只剩下政治口水在含沙射影。

    黃瀞瑩指出，北士科專案調查小組歷經六次會議，結案報告今天出爐，她身為專案調查小組成員想說，招標過程合法合規，幾分證據說幾分話，調查過程中，多位市府官員、相關廠商皆與會，並提供許多資料說明當時的決策過程。

    面對調查報告的「結論」與「評論」，黃瀞瑩說明，市府積極提出許多證據，證實確有該場會議，但元大僅以密函方式說明兩名與會員工已離職，事實上策威顧問公司在專案小組的訪談中是有明確說明，該場會議真實存在，且元大離職員工「全程到尾都參加會議」，並願意提供人證、物證。

    黃瀞瑩表示，新光人壽來函，吳欣盈任職期間並未掌管不動產事務，新光人壽與柯市府間是否有涉及圖利或任何不法行為？調查小組調查過程，並無查出任何違法讓財團發大財的事證與證詞。

    黃瀞瑩也質疑，積極針對流標標案進行檢討修正，錯了嗎？調查中翻閱過往文件，可發現市府只是積極針對流標的標案，進行檢討及動態調整招商策略，以符合市場需求，並不能簡化為「為標而標」。

    黃瀞瑩最後也說，市民期待的調查報告應是公正客觀、毋枉毋縱，遺憾的是，我們似乎只剩下政治口水在含沙射影。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播