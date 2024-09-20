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深圳日童遇害 李宗霖：該說我是台灣人不是華人了

南市議員李宗霖今天痛批中國仇外心態，呼籲台灣民眾應該重新審視自我民族認同，也許是該大聲說出「我是台灣人，不是華人」的時候了。 （記者蔡文居攝）

南市議員李宗霖今天痛批中國仇外心態，呼籲台灣民眾應該重新審視自我民族認同，也許是該大聲說出「我是台灣人，不是華人」的時候了。 （記者蔡文居攝）

2024/09/20 14:49

〔記者蔡文居／台南報導〕針對中國深圳日僑學校的一名10歲學童上學途中遇害，台灣基進台南市議員李宗霖今天痛批中國仇外心態，不分男女老少，竟對兒童痛下殺手。他說，隨著中國在國際形象的惡化，華人在國際社會中的被接受度不斷下降，台灣民眾應該重新審視自我民族認同，也許是該大聲說出「我是台灣人，不是華人」的時候了。

李宗霖表示，3個月內，中國接連發生2起日本人遭受襲擊的事件，最新一起於9月18日，深圳一名日本10歲男童遇刺身亡，引起軒然大波。然而中國官方卻僅將其定調為「個案」，聲稱「在任何國家都會發生類似事件」，完全迴避行兇者的動機以及該日期的特殊歷史意義。

李宗霖表示，本次男童遇刺事件發在9月18日，正值「918事變」紀念日，該日常被用以提醒中國人民「勿忘國恥」，引發外界對仇日情緒的擔憂。倘若中國不善加處理民族情緒，中國官方的「個案」將成「常態」，而不分男女老幼，都將成為宣洩的出口。

李宗霖說，此次事件顯示，長期以來，官方的教育與宣傳逐漸將復興「中華民族」與仇外情緒聯繫在一起，形成極端的民族主義情感。隨著這種民族主義的加劇，中國與國際民主社會的價值觀分歧日益明顯。隨著中國在國際形象的惡化，華人近年在國際社會中的被接受度不斷下降，台灣民眾應該要逐漸重新審視自身的民族認同，也許是時候大聲說出「我是台灣人，不是華人」的清晰聲明了。

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