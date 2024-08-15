黃國昌稱「100％相信柯文哲」 李忠憲：實際暗藏兩人權力鬥爭風暴

民眾黨主席柯文哲（左）、黨團總召黃國昌（右）。（資料照）

2024/08/15 14:23

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立法院黨團總召黃國昌接受媒體聯訪，被問到政治獻金、帳目登載不實風波，以及黨內有聲音希望黃珊珊請辭立委、對內找戰犯坐等黃袍加身，黃回應見縫插針都不會成功，百分之百對柯主席的清廉有信心。對此學者李忠憲分析，黃國昌現在表忠說百分之百相信柯文哲，但實際上卻暗藏兩人權力鬥爭的風暴。

李忠憲在臉書PO文表示，看到沈富雄說他將要承擔大任，黃國昌的表情真的不言而喻，熟識黃國昌的許美華曾經講過黃國昌投靠台灣民眾黨的陰謀，也不是陰謀啦，大家都看得出來，他願意胯下頂著柯文哲就是為了等今天這種大場面，台灣民眾黨就是具體而微的獨裁政權，柯文哲雖然愚蠢，但應該沒有笨到說不知道黃國昌的目的，兩個人只是互相利用。

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李忠憲指出，在正常的情況之下，黃國昌接班的機會並沒有像沈富雄講的那麼大，柯美蘭還比較有可能，柯文哲應該知道如果接班人用了黃國昌，他的下場是更悲慘，當初他為了要上位可以頂著柯文哲的胯下，如果已經上了位，恐怕會做一些事情化解自己跨下之辱的羞恥感，一方面又可以展現自己大義滅親，不受制於提拔自己的那種小恩小惠。

李忠憲續指，唯一的例外是，柯文哲和黃國昌上面還有老闆，而老闆有辦法制的了柯文哲。現在國民黨還很支持柯文哲就是馬英九，為什麼馬英九要這麼支持柯文哲？就是當初藍白合的時候，馬英九拿給柯文哲看自己掌握的東西，如果柯文哲廢了，好不容易拿到的東西也就變成沒有用處了，柯文哲與黃國昌之間的關係，表面上看似合作無間，雖然柯文哲還上了黃國昌的直播，黃國昌現在表忠說百分之百相信柯文哲，但實際上卻暗藏兩人權力鬥爭的風暴。

李忠憲分析，黃國昌對權力的渴望不言而喻，而柯文哲則在這場角力中小心翼翼地維護自己的地位。然而，這場權力遊戲的真正主導者可能並非他們二人，而是更高層的勢力，比如馬英九對柯文哲的支持，或控制馬英九的力量。

李忠憲直言，這一切彷彿中國宮廷劇般的權謀戲碼，展現了政治現實的殘酷與不可預測性，現實往往比戲劇更令人感到驚奇。

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