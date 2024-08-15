卓榮泰指對中國友善之門已打開 藍委：赴中禁團令何時解除？

洪孟楷表示，賴清德總統就職時，大家都希望能看到新氣象新格局，走出兩岸僵局，但目前仍像過去8年一樣仍停滯不前。（資料照）

2024/08/15 11:36

〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院長卓榮泰昨日接受中央社專訪表示，政府對中國友善之門已打開，盼來台的是觀光客、是學生、是信徒。立法院國民黨團書記長洪孟楷質疑，赴中禁團令何時解除的？國民黨立委李彥秀則諷，賴政府才上任，部長打臉院長、院長打臉總統的劇碼不斷上演。

洪孟楷說，請問卓院長，禁團令是什麼時候解除的？兩岸和平發展只要在對台灣有利、捍衛台灣主權的情況下，都應該多做互動和交流。但民進黨政府在5月31日宣布禁團令，現在沒有了，他們沒有收到資訊。

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洪孟楷表示，在賴清德總統就職時，大家都希望能看到新氣象新格局，走出兩岸僵局，但目前仍像過去8年一樣仍停滯不前。希望政府開大門、走大路，在捍衛台灣主權的情況下，更能夠兩岸和平穩定交流。

洪孟楷表示，兩岸能夠互相降低敵意和惡意螺旋，才有助於更緊密的互動，盼兩岸能夠有更多溝通的管道，讓民眾和中華民國主權能更加的被民眾看見。

李彥秀表示，卓榮泰說完立刻被抓包，今年上半年以「宗教教義研習」名義來台的陸籍人士僅有64人次，遠低於疫情前，對於宗教交流，政府仍專案申請，嚴格審查。

李彥秀說，更離譜的是，賴清德總統一星期前才對宗教界喊話，說「中國和共產主義是無神論，蓋廟是為了要統治，中國以統治、滲透、吸收台灣人民，對台灣國家安全影響很大，千萬不要被拐走。」陸委會副主委梁文傑、卓榮泰、賴清德相互打臉，樂此不疲，宗教團體到底應該相信誰？

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