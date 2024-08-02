為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

立院開臨時會？洪孟楷：在野黨絕對沒有意願也拒絕奉陪民進黨團

立法院國民黨團書記長洪孟楷。（記者陳逸寬攝）

立法院國民黨團書記長洪孟楷。（記者陳逸寬攝）

2024/08/02 11:19

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院民進黨團欲處理國家通訊傳播委員會（NCC）、考試委員人事同意權，主張召開臨時會，不過，國民黨團書記長洪孟楷今天強調，如果只是要處理人事案，「在野黨絕對沒有意願，也拒絕奉陪」；不只NCC委員名單行政院長卓榮泰延宕了2個半月，考試委員名單民進黨團也沒在上會期提出要審查，因此國民黨團不會配合。

洪孟楷表示，民進黨團想要召開臨時會，國民黨團身為在野黨，不會主動提出，民進黨想開應該跟國人講清楚，到底有什麼非開不可的理由，如果只是為了人事案就是要幫政府收拾爛攤子，這樣的狀況是否要和國人道歉？

洪孟楷指出，NCC委員人事名單是因為行政院長卓榮泰一直不願為其背書，直到7月9日才勉為其難為4位委員名單背書，但這之前卓榮泰說的是，他會在最短時間提出新的名單，「所以延宕的就是卓榮泰」。

針對考試委員的審查，洪孟楷表示，7月16日之前，民進黨團都沒有要求院長來做協商來討論審查考試委員的時間，所以民進黨團在上會期結束之前都不急了，現在要來加開臨時會處理人事，這不會很荒謬嗎？

洪孟楷強調，如果召開臨時會只為審查人事，「我們在野黨絕對沒有意願，也絕對拒絕奉陪」；如果真的要召開臨時會，也要由立法院長韓國瑜召開朝野協商討論時間和要討論的議題，屆時國民黨團也會盤點要優先處理的民生法案。

洪孟楷指出，包括學生輔導法、消防法、巴氏量表等相關民生法案如果可以處理的話，就在臨時會一併處理；如果沒有，就列為下個會期的優先法案，國民黨團會依照相關時程持續走。

洪孟楷也說，8月國民黨有兩個美國團，除了立法院副院長江啟臣的全美台灣同鄉聯誼會，還有民主黨的觀選團。國民黨團有做好相關的沙盤推演，也有和黨團的立委聯繫。但國民黨是在野黨，不會主動提出臨時會的要求，不會協助、配合行政院，尤其是人事案。

洪孟楷強調，正常會期有足夠的時間好好審查相關人事，人事本來就應該要專業審查、嚴格把關，不管是臨時會還是正式院會國民黨團都一定會做這樣的事情。事情起因一定要釐清，「NCC委員名單是卓榮泰拖了2個半月才正式讓立法院正式接收」，是卓榮泰在7月9號為此名單背書，立法院才在最近的一次院會7月12日付委。

洪孟楷說，考試委員的名單是在上個會期結束前，民進黨團都沒有提出要召開考試委員的審查，釐清以後就知道責任在哪邊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
是否開臨時會 朝野隔空交火》 朝野早有共識 綠批白營甩鍋
2024/08/01 05:30

是否開臨時會 朝野隔空交火》 朝野早有共識 綠批白營甩鍋
立院國民黨團傾向8/16召開臨時會
2024/08/01 05:30

立院國民黨團傾向8/16召開臨時會

與時俱進的教育典範 長榮大學AI融入教學就業率達九成
黃國昌要求立法院延會 林俊憲：想趁違憲判決前搶用擴權法案
2024/07/04 10:51

黃國昌要求立法院延會 林俊憲：想趁違憲判決前搶用擴權法案
黃國昌稱綠營急放假反對立院延會 吳思瑤秀3黨協商共識反擊
2024/07/31 16:21

黃國昌稱綠營急放假反對立院延會 吳思瑤秀3黨協商共識反擊

稀有六字頭！ 這案與百萬房價區一線之隔
綠營盼8月處理人事案 黃國昌：民進黨沒正當性要求開臨時會
2024/07/31 12:53

綠營盼8月處理人事案 黃國昌：民進黨沒正當性要求開臨時會
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播