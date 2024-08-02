立院開臨時會？洪孟楷：在野黨絕對沒有意願也拒絕奉陪民進黨團

立法院國民黨團書記長洪孟楷。（記者陳逸寬攝）

2024/08/02 11:19

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院民進黨團欲處理國家通訊傳播委員會（NCC）、考試委員人事同意權，主張召開臨時會，不過，國民黨團書記長洪孟楷今天強調，如果只是要處理人事案，「在野黨絕對沒有意願，也拒絕奉陪」；不只NCC委員名單行政院長卓榮泰延宕了2個半月，考試委員名單民進黨團也沒在上會期提出要審查，因此國民黨團不會配合。

洪孟楷表示，民進黨團想要召開臨時會，國民黨團身為在野黨，不會主動提出，民進黨想開應該跟國人講清楚，到底有什麼非開不可的理由，如果只是為了人事案就是要幫政府收拾爛攤子，這樣的狀況是否要和國人道歉？

請繼續往下閱讀...

洪孟楷指出，NCC委員人事名單是因為行政院長卓榮泰一直不願為其背書，直到7月9日才勉為其難為4位委員名單背書，但這之前卓榮泰說的是，他會在最短時間提出新的名單，「所以延宕的就是卓榮泰」。

針對考試委員的審查，洪孟楷表示，7月16日之前，民進黨團都沒有要求院長來做協商來討論審查考試委員的時間，所以民進黨團在上會期結束之前都不急了，現在要來加開臨時會處理人事，這不會很荒謬嗎？

洪孟楷強調，如果召開臨時會只為審查人事，「我們在野黨絕對沒有意願，也絕對拒絕奉陪」；如果真的要召開臨時會，也要由立法院長韓國瑜召開朝野協商討論時間和要討論的議題，屆時國民黨團也會盤點要優先處理的民生法案。

洪孟楷指出，包括學生輔導法、消防法、巴氏量表等相關民生法案如果可以處理的話，就在臨時會一併處理；如果沒有，就列為下個會期的優先法案，國民黨團會依照相關時程持續走。

洪孟楷也說，8月國民黨有兩個美國團，除了立法院副院長江啟臣的全美台灣同鄉聯誼會，還有民主黨的觀選團。國民黨團有做好相關的沙盤推演，也有和黨團的立委聯繫。但國民黨是在野黨，不會主動提出臨時會的要求，不會協助、配合行政院，尤其是人事案。

洪孟楷強調，正常會期有足夠的時間好好審查相關人事，人事本來就應該要專業審查、嚴格把關，不管是臨時會還是正式院會國民黨團都一定會做這樣的事情。事情起因一定要釐清，「NCC委員名單是卓榮泰拖了2個半月才正式讓立法院正式接收」，是卓榮泰在7月9號為此名單背書，立法院才在最近的一次院會7月12日付委。

洪孟楷說，考試委員的名單是在上個會期結束前，民進黨團都沒有提出要召開考試委員的審查，釐清以後就知道責任在哪邊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法