國民黨：民進黨仇中、反中意識形態已侵蝕判斷與邏輯能力

國民黨文傳會主委李彥秀。（資料照，記者廖振輝攝）

2024/08/15 10:30

〔記者施曉光／台北報導〕針對行政院長卓榮泰昨（14）日接受中央社專訪，強調政府對中國「友善的門已經打開了」，國民黨文傳會主委李彥秀今日批評，民進黨將單純的兩岸宗教交流，當成中共的「第五縱隊」，民進黨的「仇中」、「反中」意識形態，已經侵蝕基本判斷與邏輯能力。

李彥秀表示，賴政府上任不到3個月，「部長打臉院長」、「院長打臉總統」的荒謬劇碼不斷，卓揆昨稱政府對中國大陸友善之門已經打開，希望中國大陸來的是觀光客、學生、信徒，結果今年上半年以「宗教教義研習」名義來台的中國籍人士僅有64人次，遠低於疫情前，宗教交流仍專案申請、嚴格審查。

請繼續往下閱讀...

李彥秀接著批評，更離譜的是賴清德總統一週前才對宗教界喊話，說「中國和共產主義是無神論，蓋廟是為了要統治，中國以統治、滲透、吸收台灣人民，對台灣國家安全影響很大，千萬不要被『拐走』」，民進黨根本是將單純的兩岸宗教交流當成中共的「第五縱隊」。

李彥秀指控，2019年時任民進黨副祕書長的林飛帆說過「總統大選時，很多宗教勢力與中國系統連結在一起」，今年6月陸委會副主委梁文傑又說「不只媽祖，包括保生大帝、關帝爺、神農大帝，都是中共對台統戰的工具」，民進黨「仇中」「反中」的意識形態已經侵蝕了基本判斷與邏輯能力，梁文傑、卓揆、賴清德總統相互打臉，樂此不疲，「請問，宗教團體到底應該相信誰」？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法