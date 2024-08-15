本報專訪》卓揆：照顧中小微企業 明年投入105億

行政院長卓榮泰昨接受本報專訪時表示，除九月三日召開的顧問會議外，九月底也會針對「包容成長」議題開委員會，將提出「中小微企業多元振興發展計畫」，明年預算加碼至一○五億元。（記者林正堃攝）

2024/08/15 05:30

「先穩住傳產、中小微企業 台灣薪資才能往上走」

記者鍾麗華、陳鈺馥、謝君臨／專訪

拚經濟，顧民生！行政院下月將連開兩場經濟發展委員會，行政院長卓榮泰昨接受本報專訪時表示，除九月三日召開的顧問會議外，九月底也會針對「包容成長」議題開委員會，將提出「中小微企業多元振興發展計畫」，明年預算加碼至一○五億元，他強調，先把傳產與中小微企業穩定住，台灣薪資才能往上走。

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拚經濟 九月將連開兩場經濟發展委員會

經濟發展委員會分為「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」三大議題，七月首次會議已針對「創新經濟」討論，卓榮泰解釋，原規劃下次是安排「均衡台灣」，第三次才是「包容成長」，但在編列明年度預算時，行政院發現對中小微企業應多一點關注，因此九月底將先針對「包容成長」討論。

卓榮泰說，政院將協助中小微企業做淨零與數位雙軸轉型，尤其數位轉型非常重要，台灣AI（人工智慧）、科技快速發展，應融入中小微企業，不過，他們沒有能力做訓練、人才與資訊架構，需要政府協助，行政院希望儘快擬定政策方向與具體做法。

卓榮泰指出，大家預期台灣經濟在AI浪潮上，會有好的表現，政府要把環境與工具準備好，「薪資往上走，是未來一個趨勢」。但要先把傳產與中小企業穩定住，「否則高科技產業薪資比較好，傳產、中小企業起不來，台灣的薪資就是起不來」。

他也提到，「中小企業發展條例修正案」七月已三讀通過，企業增僱或是為員工加薪，原本可享一三○％的投資抵減，也就是加薪一○○元可以抵減一三○元，現已增加到一五○元到二○○元，以租稅協助政策執行。

軍公教明年調薪 最低工資調整九月拍板

對於所得分配合理化、提高低薪對策，卓榮泰說，既然軍公教明年調薪，最低工資也要合理檢討，應該隨之調整，今年經濟成長率三．九四％，要讓全民共享。至於調整幅度，還要考量社會安定、產業負擔與勞工基本生活照顧等條件。勞動部在召開最低工資審議委員會後，九月會做出決定，「應該會有可以期待的數字」。

除最低工資增加外，卓榮泰指出，政府也用社會投資，來降低年輕人與低收家庭的生活負擔，像是在「百萬租屋家庭支持計畫」中，編列五十萬戶租金補貼，「○到六歲國家一起養」明年編列一○八二億元，「雖然不是增加薪資，但可以減少年輕人的支出」。

卓榮泰強調，政府推動中小企業轉型、降低家庭與個人的負擔，「下一步就是能把薪資再拉上來」。

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